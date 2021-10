Nove clubes do Brasileirão acionam o STJD e esperam punição ao Sport – Futebol Interior

Recife, PE, 09 (AFI) – O cerco está fechando para o Sport. Cientes da possibilidade do zagueiro Pedro Henrique ter sido escalado de forma irregular, nove clubes do Brasileirão entraram com uma Notícia de Infração no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra o Leão.

América-MG, Atlético-GO, Bahia, Ceará, Chapecoense, Cuiabá, Grêmio e Juventude pediram uma análise sobre o “Caso Pedro Henrique”. A Procuradoria vai avaliar para ver se faz a denúncia ou não. O Sport ainda não foi notificado, mas sabe da ação dos seus concorrentes contra o rebaixamento.

O Sport corre o risco de perder até 17 pontos, já que Pedro Henrique disputou quatro partidas e ficou mais uma no banco de reservas. Desde que surgiu a informação da possível infração, o zagueiro não vem sendo mais utilizado.

Atualmente, o Leão está na penúltima colocação do Brasileirão, com 23 pontos. Ou seja, o Sport pode ficar com apenas seis em caso de punição máxima.

O CASO!

Antes de ser emprestado ao Sport, Pedro Henrique disputou cinco partidas do Brasileirão pelo Internacional e em outras duas recebeu o cartão amarelo quando estava no banco de reservas. Isso configura que o zagueiro participou dos jogos.

Assim, Pedro Henrique não poderia defender o Sport por já ter estourado o limite de jogos, que é de sete. No entanto, o departamento jurídico rubronegro se apega ao Regulamento Específico do Campeonato (REC), que considera atuação apenas quando o jogador entra em campo – como titular ou vindo do banco de reservas.