Noveleira? Mãe de Juliette faz pergunta inusitada para Carla Diaz

Desde o fim do “Big Brother Brasil 21”, Juliette mantém contato com alguns dos confinados no reality, Carla Diaz é uma delas. As duas já se encontraram para assistirem com outros ex-BBBs aos filmes da loira: “A Menina Que Matou os Pais” e “O Menino Que Matou Meus Pais”.

A campeã do reality, revelou que encontrou recentemente Carla Diaz em um hotel e divertiu os seguidores ao falar o que sua mãe perguntou para ela na ocasião. Fátima, mãe de Juliette, queria saber se a loira tinha colocado o “silicone que Rubinho deu”, em referência aos personagens de “A Força do Querer”.

“Perguntei se ela ficou com o Rubinho. Aí, naquela novela, aquele menino Rubinho disse que ia dar um silicone”, disse Fátima. “Mainha perguntou se ela colocou mesmo o silicone que o Rubinho deu”, completou Juliette.