Novidade nos quadrinhos: Turma da Mônica terá personagem LGBTQIA+

O cartunista Maurício de Sousa está em processo de criação do primeira personagem LGBTQIA+ em ‘Turma da Mônica’. Para colocar em prática a ideia, o autor conta com a ajuda de filho, Mauro Sousa, responsável pela vertente de shows e espetáculos da empresa Maurício de Sousa Produções.

A ideia é trazer mais representatividade para os quadrinhos. “Vem vindo aí… Estou esperando um pouquinho que esteja cada vez mais aceita a posição do gay, principalmente. Eu tenho um filho, bem, que se assume [homossexual] e eu adoro meu filho. Ele cuida de uma parte tão importante [da empresa] e dá um nó no pessoal que já tem mais idade e mais experiência”, disse o autor em entrevista para a BBC.

O personagem ainda não está pronto e o cartunista não deu nenhuma dica de como ele (ou ela) será, mas a novidade animou muitos fãs dos quadrinhos, que inclusive já enviaram ideias. “Estamos discutindo com os roteiristas, com o Mauro, com o pessoal próximo da gente aí para que haja um personagem positivo. Em todos os sentidos”, afirmou Maurício.

O autor ainda contou para a BBC que recebeu com naturalidade a notícia de que o filho é homossexual. “Acho que todos nós temos o direito de viver o que nos é agradável, necessário e nos faz bem. Mas, principalmente, se faz bem para mais de um, é melhor ainda. Acho que foi uma experiência muito boa para mim também”, afirmou.