NOVO auxílio com valor R$ 800 em parcela única é liberado

O Governo anunciou nesta semana o lançamento de um edital de chamamento para um novo programa social. De acordo com as informações oficiais, o auxílio a ser liberado vai pagar uma parcela única de R$ 800 para os profissionais de educação física.

O que se sabe até aqui é que as inscrições estão abertas no site oficial do Governo do estado. O objetivo em questão é escolher profissionais que não estejam com emprego fixo neste momento.



A ideia é ajudar essas pessoas que estão encontrando dificuldades para trabalhar neste momento. Dos R$ 800, R$ 600 serão pagos pelo Governo do estado. Os outros R$ 200 serão fruto da Prefeitura da cidade em que o profissional vive. Quem receber o benefício pode ter que participar de atividades comunitárias.

Isso não é uma regra, mas é uma possibilidade. Isso quer dizer portanto que se a Prefeitura precisar realizar um trabalho comunitário que tenha relação com esportes, poderá chamar esse usuário para participar. Só é preciso ficar algumas horas para poder completar essas atividades em questão. Pelo menos é isso o que dizem as regras.

“É um momento em que muitos profissionais passam por sérias dificuldades para a retomada das atividades”, disse o secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Antonio Carlos de Oliveira Pereira, em entrevista para a Assessoria de Comunicação do Governo do estado do Rio Grande do Sul.

Quem pode receber

De acordo com as regras gerais do próprio Governo do Rio Grande do Sul, podem se inscrever apenas as pessoas que tenham cadastro ativo no Conselho Regional de Educação Física do Rio Grande do Sul.

Além disso, não pode ter um emprego ativo no momento. Também não pode ter registro de servidor público, ser aposentado ou pensionista. Quem estiver nesses grupos, nem precisa tentar se inscrever. Isso porque eles não irão aceitar.

É preciso ter mais de 18 anos para tentar receber essa quantia. Além disso, tem que ter residência física no estado do Rio Grande do Sul. Caso contrário, eles também não irão aceitar a inscrição em questão. Pelo menos é o que dizem as regras.

Sobre o auxílio

Além do Governo do estado do Rio Grande do Sul, uma série de outros estados estão renovando os seus próprios auxílios estaduais. E isso só está acontecendo depois de muita pressão por parte da população.

Vale lembrar que vários estados e cidades começaram os pagamentos de auxílios regionais ainda no início deste ano. Boa parte desses projetos já estão chegando ao fim. Portanto, muitos estão carecendo de uma renovação.

Essa é uma lógica que, aliás, está se repetindo dentro do Governo Federal. Em Brasília, há uma pressão para que o Presidente Jair Bolsonaro aprove a prorrogação do Auxílio Emergencial. Ainda não se sabe, no entanto, se isso vai acontecer de fato.

O Ministério da Economia está realizando nesta semana uma série de reuniões para discutir a questão.