Novo Auxílio de R$ 1 mil pode ser pago pelo Governo Federal em breve

Um novo auxílio no valor de R$1.000 por mês pode acabar ajudando muita gente no Brasil nos próximos meses. Ele ainda não é uma realidade, mas pode acabar saindo do papel em breve. É que de acordo com informações da imprensa, o relatório final da CPI da Covid-19 vai fazer uma recomendação para esses pagamentos.

Para quem não sabe, essa CPI está já há alguns meses a atuação do Governo Federal na pandemia do novo coronavírus. De uma certa forma, a questão dos pagamentos de auxílios pelo poder executivo quase não entrou em pauta nessas conversas. No entanto, pelo menos nesta reta final se pensou na criação de um programa.



Só que a ideia não é pagar esse benefício para todo mundo. O foco é pagar parcelas de R$ 1 mil para crianças e adolescentes que perderam os pais nesta pandemia do novo coronavírus. São órfãos que estão em situação de vulnerabilidade e que não estão tendo condições de se cuidarem sozinhos.

Alguns estados ao redor do país possuem projetos sobre o tema. Outros até já começaram os pagamentos. Só que em um nível federal, esse programa ainda não existe na prática. Não está claro neste momento quantas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade perderam os seus pais e estão precisando de ajuda neste momento.

O projeto que a CPI vai propor também carece de alguns esclarecimentos. E eles devem acontecer no momento em que os senadores apresentarem o relatório final da investigação. De acordo com informações oficiais, isso deve acontecer dentro de mais algumas semanas. Pelo menos é o que se sabe.

O que o Governo acha do Auxílio

Ainda não dá para saber o que o Governo Federal acha de fato desta ideia. O que dá para saber é que ela não tem força de lei. Então se o Palácio do Planalto não quiser seguir essa recomendação, ele não vai precisar fazer isso.

De qualquer forma, o que se sabe mesmo é que o próprio Governo Federal já vinha pensando nesse assunto há algumas semanas. Eles até cogitaram fazer um pagamento desse bônus dentro do Bolsa Família.

Com isso, pode ser que o Palácio do Planalto opte por fazer esses repasses. Só não se sabe se eles fariam liberações de R$ 1 mil para cada um desses jovens. Agora o que resta é esperar para saber o que vai acontecer.

Pandemia no Brasil

O Brasil está lutando contra a pandemia do novo coronavírus desde o ano passado. De lá até aqui, mais de 600 mil brasileiros perderam a batalha para a Covid-19. O estrago humano é um dos maiores da história do país.

Além disso, há também a questão econômica. O Brasil acabou perdendo muitos empregos neste meio tempo e muitas empresas tiveram que fechar as portas. Para os informais, o ato de conseguir uma renda nunca foi tão difícil.

E é justamente neste contexto que a população mais humilde está pedindo pelo pagamento de mais projetos para a população. Vários estados estão pagando as suas próprias versões. No Governo Federal há dois: o Auxílio Emergencial e o Bolsa Família.