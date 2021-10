NOVO auxílio emergencial de R$ 600 é liberado em parcela ÚNICA

Grande oportunidade. Um novo auxílio emergencial com valor de R$600 foi aprovado em meio à pandemia do novo coronavírus. O projeto em questão vai fazer um pagamento único no valor de R$ 600. Cerca de 1 milhão de famílias irão receber o montante.

Os pagamentos têm expectativa de começar nesta semana. Segundo a previsão passada pelos idealizadores do programa, a estimativa é que o dinheiro comece a cair na conta no dia 14 de outubro, ou seja, próxima quinta-feira. A primeira regra para receber o benefício é obviamente ser mineiro. Sendo assim, as pessoas que moram em outros estados da federação terão que esperar por outras oportunidades.



Ademais, uma outra regra estabelecida é ter o cadastro ativo no Cadúnico e estar em situação de extrema-pobreza. Pelas contas atuais, um indivíduo está neste grupo quando tem uma renda per capita menor ou igual a R$ 89 por mês. Para fazer esse cálculo é preciso somar a renda de todas as pessoas da família e dividir pela quantidade de indivíduos que moram na mesma casa.

Lembrando que o pagamento do auxílio emergencial no valor de R$600 não terá parcelamento, ou seja, as pessoas que receberão o valor será por meio de parcela única. Após receber o pagamento, os beneficiários não receberão mais outro tipo de ajuda financeira. No lançamento do programa, o Governador Romeu Zema disse que esse é “o maior projeto do seu Governo nesta pandemia”.

Para quem não lembra, esse programa foi aprovado há vários meses pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Para se ter uma ideia, o Governador sancionou essa lei ainda no último dia 21 de maio. E o decreto saiu no dia 15 de julho. A demora aconteceu porque o plano do Estado era começar os pagamentos após o fim do auxílio emergencial federal.

Prorrogação

Acontece que o programa do Governo Federal pode não chegar ao fim neste mês de outubro. Isso porque uma ala do poder executivo está tentando prorrogar o benefício por mais alguns meses.

De qualquer forma, o Governo de Minas Gerais não vai voltar mais atrás. Os pagamentos do seu projeto social deverão começar mesmo no próximo dia 14 de outubro para cerca de 1 milhão de famílias em todo o estado.

Eles acabaram dividindo os usuários em dois grupos diferentes. O prioritário é formado por aqueles que não estão no Bolsa Família ou que sejam chefiados por mulheres. Todas as outras pessoas estão no grupo secundário.

Informações sobre o Auxílio

De acordo com os dados gerais do programa, o grupo prioritário começa a receber o Auxílio Emergencial do estado de Minas Gerais no próximo dia 14 e eles seguirão recebendo esse montante até o próximo dia 21 deste mês. Veja o calendário abaixo.

O grupo secundário recebe esta parcela única de R$ 600 entre os dias 22 e 29 de outubro, como dito, aqui se encontram as pessoas que estão no Bolsa Família ou que não sejam necessariamente chefiados por mulheres solteiras. Veja abaixo.

Já é possível saber se a sua família tem o direito de receber esse benefício. Para isso, basta abrir o site oficial do Governo de Minas Gerais. Por lá, vai ser preciso inserir informações pessoais como CPF e o Número de Inscrição Social (NIS).