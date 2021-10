Atenção, brasileiros! Uma grande oportunidade tem expectativa de ser divulgada em breve: A criação de novo benefício de até R$ 300 pelo Governo Federal. O objetivo da proposta é pagar os valores de R$ 200 e até de R$ 300 para jovens que não estão nem trabalhando e nem estudando. Para que isso aconteça, o objetivo é fechar parcerias com as empresas brasileiras.

A ideia foi passada por meio do Ministro da Economia, Paulo Guedes. De acordo com o ministro, a ideia é encontrar empresas que estejam dispostas a entregar programas de capacitação para esses jovens. Quem quisesse participar, o Governo Federal concederia um bônus. E já tem empresas no radar.



Acontece que de acordo com Guedes, a Microsoft seria a primeira empresa a participar do projeto. De acordo com o ministro, a gigante de tecnologia já teria oferecido algo em torno de 5 milhões de cursos. Em tese, portanto, o Governo já teria, pelo menos, essas vagas disponíveis para o programa ainda em 2021.

Guedes não deixou claro, no entanto, qual seria a fonte de recursos para esse projeto. Ele disse apenas que o Governo Federal vai colocar esse programa em ação com o objetivo de aumentar o nível de emprego no país. Não se sabe ao certo quanto o Palácio do Planalto poderia acabar gastando com esses pagamentos.

Hoje, de acordo com o próprio Paulo Guedes, o Governo estaria concentrando todas as suas forças no novo Bolsa Família. O programa, que, aliás, deve passar a se chamar Auxílio Brasil, deve entrar em cena a partir do próximo mês de novembro. Pelo menos é isso o que se sabe até aqui.

Bônus para jovens

Embora não fale da fonte desta renda, Paulo Guedes deixou claro na entrevista que o programa vai sair do papel. Ele disse que essa seria uma maneira de fazer essas pessoas saírem de casa para procurar trabalho.

“Da mesma forma que você dá R$ 200 para uma pessoa que está inabilitada para receber o Bolsa Família, por que não pode dar R$ 200 ou R$ 300 para um jovem nem-nem?”, questionou o Ministro na entrevista para o jornal o Globo.

“Ele nem é estudante nem tem emprego. É um dos invisíveis. Por que eu não posso dar R$ 200 ou R$ 300? Estou pagando para uma empresa treiná-lo. Eu vou dar R$ 300”, completou o chefe da pasta econômica.

Auxílio emergencial

O Ministério da Economia já não está mais resistindo ao desejo do Presidente Jair Bolsonaro de prorrogar o auxílio emergencial. Pelo menos é isso o que dizem informações da coluna do jornalista Leandro Mazzini, da revista Istoé. De acordo com ele, o Ministro Paulo Guedes já teria começado os estudos sobre o assunto.

Pelo que se tem oficialmente agora, o Auxílio Emergencial deve fazer o seu último pagamento ainda neste mês de outubro. No entanto, membros do Ministério da Cidadania estão vendo uma necessidade de prorrogar o benefício por mais alguns meses. O grupo mais ligado ao Ministro Paulo Guedes estaria tentando resistir.

No entanto, ainda de acordo com o jornalista Mazzini, o próprio Presidente Jair Bolsonaro teria exigido que Guedes aceitasse a prorrogação. Então o Ministro da Economia teria ficado sem nenhum tipo de escolha. A ideia agora é prorrogar o Auxílio Emergencial, pelo menos, até o próximo mês de abril de 2022.

Depois de um hiato de três meses sem nenhum tipo de pagamento, o Governo Federal optou por retomar os repasses do Auxílio Emergencial em abril deste ano. Isto aconteceu por causa da piora na situação da pandemia do novo coronavírus no início deste ano.

Agora, no entanto, o programa está sendo executado em uma versão notadamente menor do que a que vimos no ano passado. Em 2020, o Planalto chegou a pagar parcelas que poderiam chegar a R$ 1200 para quase 70 milhões de brasileiros.

Hoje, de acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 35 milhões de pessoas estão recebendo parcelas que chegam a no máximo R$ 375 por mês. E esses patamares podem até mesmo cair em uma possível prorrogação.