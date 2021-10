Novo Bolsa Família deverá ser de R$ 400 por mês, diz imprensa

O Governo Federal deverá anunciar os detalhes sobre o Auxílio Brasil. Para quem não sabe, esse é o programa que deve substituir o Bolsa Família a partir do próximo mês de novembro. De acordo com as informações da imprensa, o valor médio do benefício será de R$ 400.

Quem trouxe essa informação foi o colunista da Globo News, Valdo Cruz. De acordo com ele, o anúncio do Governo pode ser feito a qualquer momento. Caso essa informação se confirme, então seria uma vitória da ala política do Palácio do Planalto e uma derrota do Ministro da Economia, Paulo Guedes.

Ainda de acordo com o jornalista, ao menos dois ministros próximos de Bolsonaro confirmaram essa informação. Nesta segunda-feira (18), o próprio Presidente disse que ia definir algo sobre isso nesta semana. Aparentemente essa decisão acabou de ser tomada e agora eles estão se preparando para fazer o anúncio.



O que se sabe pelas informações de bastidores, é que R$ 300 vai ser a base média do novo programa. Só que todos os usuários irão receber um adicional de R$ 100. Essa bonificação será temporária e por isso poderia ficar fora do teto de gastos. Assim, o programa pagaria R$ 400 até o final de 2022.

Até aqui o que se sabe é que esse valor vai servir para as pessoas que fazem parte do Bolsa Família ou que irão entrar no programa a partir do próximo mês de novembro. Ainda não se sabe, portanto, o que vai acontecer com o grupo de cidadãos que está recebendo o Auxílio Emergencial neste momento.

Derrota de Guedes?

De acordo com informações de bastidores, isso estava longe de ser o que o Ministro da Economia, Paulo Guedes, queria. Ele estava dizendo nos bastidores que o valor médio do programa seria mesmo de R$ 300 tanto para 2021 como também para 2022.

Essa informação, aliás, vinha sendo confirmada pelo Ministro da Cidadania, João Roma. Em declaração recente, ele garantiu que o valor médio do benefício seria de R$ 300. O próprio relator do programa na Câmara dos Deputados, Marcelo Aro (PP-MG) vinha trabalhando nesta mesma linha.

Dessa forma, caso o Bolsa Família de R$ 400 se confirme, isso poderia ser uma grande surpresa para muita gente. Isso porque o número vai muito além daquilo que estava sendo ventilado nas últimas semanas.

Auxílio Brasil

O plano do Governo Federal segue o mesmo. Eles querem começar os pagamentos do programa em questão já no próximo mês de novembro. A ideia é que esse novo valor já esteja valendo no próximo repasse.

Ainda não há informações sobre a quantidade de pessoas que irão receber o benefício. O dado que vinha sendo ventilado era de 17 milhões de brasileiros. Hoje, de acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 14,6 milhões recebem esse dinheiro.

De qualquer forma, depois da possível mudança no valor, não se sabe se eles também irão mudar essa projeção. De acordo com o jornalista Valdo Cruz o anúncio com essas informações pode acontecer a qualquer momento ainda nesta terça-feira (19)