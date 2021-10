Novorizontino quer encaminhar o acesso e Ypiranga-RS faz jogo de ‘vida ou morte’ – Futebol Interior

Campinas, SP, 23 (AFI) – Duas partidas fecham as disputas da quarta rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C na tarde deste domingo (24). Em um Grupo D equilibrado na briga pelo acesso, enquanto Novorizontino-SP tenta embalar a terceira vitória seguida para ficar ainda perto do objetivo, o Ypiranga-RS faz um duelo de ‘vida ou morte’ onde apenas o resultado positivo interessa.

Depois de estrear levando uma goleada do Manaus-AM, o Novorizontino se recuperou e depois de vencer Ypiranga-RS e Tombense-MG, está na liderança isolada da chave com seis pontos. Agora, o time paulista volta a encontrar o rival mineiro, desta vez no Estádio Jorge Ismael de Biasi. A partida será um confronto direto, já que o representante de Tombos vem em terceiro com quatro, mas busca a recuperação após ficar dois jogos sem vencer.

Manaus e Ypiranga-RS empataram na última rodada por 1 a 1

Um pouco mais tarde, às 18h, Ypiranga-RS e Manaus-AM se enfrentam no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, interior do Rio Grande do Sul. Na lanterna com apenas um ponto somado, o time gaúcho precisa necessariamente da vitória para seguir vivo na briga pelo acesso. Já o rival manauara tem cinco pontos e dependendo dos resultados pode terminar a rodada na liderança, ficando perto do objetivo.

REGULAMENTO

A segunda fase está sendo disputada mais uma vez em sistema de grupos, com quatro equipes em cada, onde estão jogando dentro das chaves em turno e returno. Os dois primeiros de cada chave garantem acesso à Série B. Já os dois líderes se classificam para a final.

A grande decisão é disputada no sistema mata-mata em jogos de ida e volta, onde em caso de igualdade no placar agregado, o título será decidido nos pênaltis.