Novorizontino-SP 1 x 0 Ypiranga-RS – Com gol no finalzinho, Tigre vence e se reabilita na Série C – Futebol Interior

Novo Horizonte, SP, 09 (AFI) – Foi no apagar das luzes que o Novorizontino se reabilitou no Grupo D da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Na noite deste sábado (09), o time paulista recebeu e venceu o Ypiranga-RS, pelo placar de 1 a 0, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Pereira, de pênalti, depois de uma bola bater na mão do zagueiro e o VAR analisar o lance, marcou o único gol do jogo.

Com o resultado, o Novorizontino que havia estreado sofrendo uma goleada por 5 a 0 do Manaus, soma seus três primeiros pontos e agora aparece na terceira colocação. O próprio Manaus e o Tombense, que empataram nesta tarde, dividem a liderança da chave, ambos com quatro pontos. Já o Ypiranga se complicou na briga pelo acesso e segue zerado após duas derrotas seguidas.

PRIMEIRO TEMPO

Jogando em casa e precisando demais do resultado, o Novorizontino começou fazendo pressão na área adversária e ficou muito próximo de abrir o placar logo no primeiro lance. Léo Baiano pegou a sobra e bateu firme, da entrada da área, mas a bola saiu tirando tinta da trave do goleiro Deivity. A resposta do Ypiranga veio minutos depois, quando Quirino arrancou em velocidade e arriscou de longe, mas Giovanni fez a defesa em dois tempos.

Depois disso, o time mandante voltou a controlar a partida e nos minutos finais teve mais duas boas chances. Na primeira, Guilherme Lazaroni mandou uma bola cheio de efeito e o goleiro do Ypiranga se esticou todo para fazer a defesa. E, na segunda, aos 40, depois de uma boa trama, Willean Lepo chegou batendo, mas foi travado no momento certo. Por isso, o primeiro tempo terminou mesmo com o empate sem gols.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, foi o Ypiranga-RS que tomou as redeas da partida e criou as principais chances do começo do primeiro tempo. Logo aos três minutos, Silvano recebeu na entrada da área e bateu firme, mas Giovani conseguiu fazer a defesa. Já aos seis, foi a vez de Sodré receber um passe açucarado dentro da pequena área, mas também parou em uma boa defesa do goleiro do Novorizontino.

Apesar disso, o único gol do jogo só foi sair nos minutos finais. Aos 43, depois de um cruzamento na área, o zagueiro tocou com a bola na mão. Depois de revisar o VAR, o árbitro marcou pênalti. Pereira foi para a cobrança e não desperdiçou. Até por conta disso, o Novorizontino venceu mesmo pelo placar de 1 a 0.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da terceira rodada da segunda fase da Série C. No domingo (17), o Ypiranga-RS visita o Manaus-AM, na Arena da Amazônia, às 18h. No dia seguinte, na segunda-feira (18), o Novorizontino joga contra a Tombense-MG, fora de casa, na cidade de Tombos, às 20h.