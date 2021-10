Novorizontino-SP x Tombense-MG – Tigre quer segurar a liderança da Série C em duelo direto para encaminhar o acesso – Futebol Interior

Novo Horizonte, SP, 21 (AFI) – Ter sido goleado logo na estreia da segunda fase parece ter servido de lição para o Novorizontino-SP. Prova disso, é que o time paulista embalou duas vitórias seguidas – diante de Ypiranga-RS e Tombense-MG – e no reencontro com o rival mineiro, desta vez em casa no Estádio Jorge Ismael de Biasi, neste domingo (24), às 16h, tenta segurar a liderança do Grupo D para ficar cada vez mais perto do acesso no Campeonato Brasileiro da Série C.

Com seis pontos ganhos, o Tigre é primeiro colocado da chave. Porém a missão não será nada fácil, afinal a Tombense-MG é uma das concorrentes diretas pela vaga e busca se recuperar após dois jogos sem vitória, além de querer dar o troco no Novorizontino, após a derrota em casa, por 2 a 1. Com quatro pontos, o Gavião-Carcará é terceiro colocado. Manaus, com cinco é vice-líder e Ypiranga-RS, na lanterna, tem um.

NOVORIZONTINO

Com treinos fortes nesta quinta e sexta-feira, o Novorizontino entrou na reta final de preparação para o duelo. Em ambas as atividadas, houve um trabalho tático, dividindo o elenco em dois grupos, ataque e defesa. Também foi dada uma atenção especial para as jogadas de bola parada. Para a partida, o técnico Léo Condé deverá repetir a escalação titular que vem jogando do Tigre.

As baixas continuam sendo Felipe Rodrigues, Paulinho, que se recuperam de lesões graves junto ao departamento médico e só voltam a campo na próxima temporada. O elenco segue apostando na concentração na busca por mais um bom resultado, já que isso pode ser um diferencial pelo acesso. Líder do elenco e titular absoluto na meta, o experiente goleiro Giovanni falou que entrar em campo ligado é crucial.

“O Tombense já se mostrou ser uma equipe bastante qualificada, pudemos ver isso na segunda-feira. Então, sabemos o que nos espera para esse duelo. Enxergo esse confronto como um jogo que será decidido nos detalhes, quem errar menos terá mais chances de vencer. Por isso, para essa partida, é fundamental que estejamos concentrados o tempo todo, como sempre fizemos desde o início, além de fazer valer nosso mando de campo”, afirmou.

TOMBENSE

Para o duelo, a principal novidade do Tombense será o retorno do próprio técnico Rafael Guanaes, que cumpriu suspensão na rodada passada após ser expulso por reclamação após o apito final contra o Manaus. No mais, a Tombense não deve ter problemas, seja de lesão ou suspensão, e irá manter possivelmente a mesma base.

Titular absoluto do meio-campo e um dos líderes do atual elenco, Jefferson Renan falou que o Tombense precisa deixar o resultado negativo da semana passada para trás e só pensar no quem vem pela frente.

“Sabemos da dificuldade que enfrentaremos, mas pode ter certeza que eles também encontrarão dificuldade conosco, será um jogo bonito, pegado e bem disputado. É um novo jogo. Não tem nada definido ainda, tudo é possível, e nós vamos buscar essa classificação”, completou Jefferson Renan.