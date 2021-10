Novorizontino-SP x Ypiranga-RS – De olho na reabilitação, Tigre tenta manter invencibilidade em casa na Série C – Futebol Interior

Novo Horizonte, SP, 08 (AFI) – Depois de estrear na segunda fase levando uma goleada por 5 a 0 do Manaus, o Novorizontino-SP está de olho na reabilitação para entrar na briga pelas primeiras colocações do Grupo D do Campeonato Brasileiro da Série C. Neste sábado (09), o Tigre recebe o Ypiranga-RS, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, às 19h.

O Ypiranga-RS também vem de derrota na primeira rodada, quando perdeu para a Tombense-MG, por 1 a 0. Antes da estreia na segunda fase, o Novorizontino ostentava uma invencibilidade que durava nove rodadas e agora tenta voltar ao caminho das vitórias. Por outro lado, o time paulista não sabe o que é perder em jogos em casa nesta Série C.

NOVORIZONTINO

Depois da goleada na primeira rodada, o técnico Léo Condé resolveu fazer mistério sobre a provável escalação do Novorizontino para encarar o Ypiranga. O que se sabe é que Felipe Rodrigues e Paulinho, que se recuperam de lesões graves estão fora até o final do ano e serão desfalques mais uma vez. Mesmo assim, ele não deve fazer mudanças no time titular. O meio-campista Douglas Baggio falou sobre a preparação na semana.

“A semana está sendo de muito trabalho e concentração do elenco. Temos consciência de que teremos uma partida difícil contra o Ypiranga, especialmente por já conhecermos eles da primeira fase. Foram duas partidas duríssimas e decididas nos detalhes. Porém, tenho confiança na competência do elenco e vamos em busca dos três pontos na competição”, disse o atacante.

YPIRANGA-RS

Para a partida, o técnico Júnior Rocha não deve fazer mudanças no time titular do Ypiranga-RS e irá manter a mesma escalação que começou a partida da primeira rodada. A única baixa segue sendo o lateral Jonh Lennon, que está com dores no joelho e continua vetado pelo Departamento Médico. O comandante fez uma análise do que o Ypiranga terá pela frente e mostrou o foco na vitória.

“Estamos vivos na competição e teremos pela frente um grande adversário que eu conheço bem e tivemos a oportunidades de enfrentá-los duas vezes com certo equilíbrio e sabemos das dificuldades que vamos encontrar, mas queremos manter este objetivo do acesso então vamos jogar com inteligência e muita cautela até porque eles vem de um resultado negativo também na primeira rodada e espero que possamos realizar uma grande partida em busca dos três pontos”, disse.