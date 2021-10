Novotel anuncia reabertura no Rio Vermelho

A Accor anunciou a reabetura o Novotel Salvador Rio Vermelho, em Salvador. A retomada da operação do hotel está no plano de desenvolvimento da companhia para este ano e segue uma sequência de reinauguração de empreendimentos que passaram por reformas nos últimos anos.

Agora, o hotel reabre reformado e com uma pegada mais moderna. O Novotel conta com um desgin em forma de transatlântico e possui restaurante com vista pro mar e suítes divididas em sete categorias, com destaque para a Suíte Luxo com 72m2.