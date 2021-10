Nubank abre vagas exclusivas para negros na área de tecnologia

O Nubank está com vagas exclusivas para negros nas áreas de Ciência de Dados. As oportunidades abertas são para Cientistas de Dados e engenheiros de Machine Learning que se autodeclaram como negros e que já trabalham ou tenham vivência acadêmica nestas áreas.

As inscrições devem ser feitas até o dia 14 de outubro na plataforma do projeto. A seleção inclui teste de programação básica e modelagem; um case, no qual as pessoas selecionadas na etapa anterior serão convidadas para uma etapa on-line, realizada em tempo real. Na ocasião, quem tiver optado pela vaga de Cientista de Dados, passará por um case de Modelagem. Já as pessoas candidatas que optaram pela vaga de Machine Learning Engineer passarão por um case de arquitetura; um teste de programação avançada; e entrevistas individuais.