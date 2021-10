Nubank define novo limite para transações noturnas

O novo limite do Nubank de R$1 mil para transações realizadas das 20h às 6h entre pessoas físicas com PIX e Boleto já está valendo desde o dia 4 de outubro de 2021. Essa mudança é parte das medidas anunciadas pelo Banco Central no mês de agosto a fim de trazer mais segurança aos meios de pagamento eletrônico. O Nubank ressalta que está alinhado às normas do BC.

O Nubank afirma também que, para as transações efetuadas das 6h às 20h, não houveram quaisquer mudanças. Utilizando o PIX, por exemplo, pode-se transferir qualquer valor durante esse horário.

Para que não haja impacto nos pagamentos dos clientes por conta dessa mudança realizada, o banco digital recomenda que os usuários deem prioridade para realizar transações de maior valor durante o dia. Caso não seja possivel priorizar as transações diurnas, o cliente ainda pode aumentar o limite das transações noturnas entrando em contato com o atendimento do Nubank pelo chat ou e-mail.



Mais uma opção oferecida pelo Nubank é cadastrar contatos isentos de limite. Sendo assim, esses contatos poderão receber transações acima do limite em qualquer horário do dia, até mesmo à noite. O banco digital chama essa função de Lista de Confiança e é uma opção viável para quem precisa realizar transações noturnas.

Por questões de segurança, as instituições financeiras precisam efetuar o cadastro entre 24 e 48 horas após a solicitação.

Como cadastrar contatos na Lista de Confiança do Nubank

Para conseguir cadastrar contatos na Lista de Confiança do Nubank, o cliente precisa entrar em contato com o atendimento do banco pelo chat ou e-mail. Só é preciso que o cliente tenha o nome completo da pessoa que deseja adicionar à lista e da instituição onde ela tem conta.

É importante ressaltar que, por enquanto, é possivel apenas cadastrar pessoas para quem o cliente já transferiu antes pelo Nubank. Porém em breve, o usuário já poderá gerenciar essa lista diretamente pelo aplicativo.

Por questões de segurança o Nubank, irá efetivar esse cadastro solicitado no período entre 24 e 48 horas depois do pedido.

No caso do cliente mudar de ideia sobre a pessoa adicionada à lista, basta entrar em contato com o time de atendimento do Nubank pelo chat ou e-mail e pedir a remoção do contato da Lista de Confiança. Neste caso a mudança será efetuada instantaneamente sem necessitar do período de segurança.

Outras medidas

Além dessa medida anunciada pelo Banco Central no dia 4 de outubro, foi determinado que a partir do dia 16 de novembro podem vigorar outras novas medidas de segurança para meios de pagamento digital.

Uma dessas medidas é que a instituição terá a permissão de realizar o bloqueio preventivo de uma conta pelo período de 72 horas. Isso se for identificado pela própria instituição alguma tentativa de fraude ou golpe.

Para que isso seja efetuado, deve ser emitida uma notificação e é necessário um mecanismo para averiguar as informações de uma chave PIX. Os bancos vão passar a ser responsabilizados caso seja comprovado que a fraude tenha ocorrido devido a falhas nos mecanismos de segurança.

A notificação de infração passará de facultativa para obrigatória. O mecanismo visa permitir que os bancos registrem uma marcação na chave PIX, no CPF/CNPJ do cliente e no número da conta quando houver uma suspeita de fraude. Essas informações irão ser compartilhadas com as demais instituições financeiras para aumentar a segurança e melhorar os mecanismos de prevenção a fraudes.

Essas mudanças também chegarão ao Nubank, que como já afirmou é alinhado às normas do BC, e trarão mais confiança e segurança aos clientes que desejam utilizar o PIX como forma de pagamento ou transferência.