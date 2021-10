O caminho viável para os clubes brasileiros – Futebol Interior

Campinas, SP, 13 (AFI) – Em mais uma demonstração de reconhecimento para com o trabalho que realiza a Associação Nacional de Clubes de Futebol (ANFC), o seu presidente Francisco José Battistotti palestrou hoje no Global Football MANAGEMENT, evento que está sendo realizado em Lisboa (Portugal).

Com o tema direcionado para “O caminho viável para os clubes de futebol”, Battistotti discorreu sobre o atual momento do futebol brasileiro, suas disparidades e, em função disso, as extremas dificuldades econômicas e administrativas encontradas pela maioria dos clubes nacionais.

Ao iniciar a palestra, o presidente da ANCF falou sobre a sua decisão de presidir a entidade nacional, exemplificando as dificuldades encontradas na administração do Avaí F.C. não só nos descensos como também nos acessos conquistados.

“Percebi que sem a força do trabalho em conjunto não conseguiria me manter por muito tempo na Série A do futebol brasileiro e fui buscar através da cooperação e da coopetição uma força maior que os clubes de pequeno ou médio porte precisam ter, no futebol brasileiro” disse o presidente da ANCF.

COMPLEXIDADE

Depois de destacar a complexidade do futebol brasileiro com seus 1.430 clubes ativos dos quais 874 são profissionais e que envolvem cerca de 80 mil trabalhadores, o presidente Battistotti destacou a importância dos clubes neste processo extremamente competitivo.

“Os clubes são a célula mãe pois atuam como catalizadores entre as relações do futebol, na sua grande maioria ainda convivendo com uma organização sem fins lucrativos”.

Francisco José Battistotti, presidente da ANFC

Questionado sobre a Associação Nacional de Clubes de Futebol, o presidente destacou as negociações conjuntas e operações comerciais dos campeonatos, sempre na busca da causa comum. Neste campo, lembrou que “os clubes de porte médio ou pequeno ficam sem forças quando enfrentam suas dificuldades sozinhos.

“Nossa atuação é no sentido de reunir todos em torno dos mesmos direitos, pois os clubes médios e pequenos são os maiores fornecedores da matéria prima (atletas) para o futebol nacional e internacional” destacou.

IMPORTANTES CONQUISTAS

A palestra de Francisco José Battistotti, foi encerrada com o registro das importantes conquistas da recém-criada Associação Nacional de Clubes de Futebol. “A Lei do Mandante” que trata da transmissão de jogos de futebol, a “Lei da Sociedades Anônimas do Futebol (SAF’s), as negociações com a CBF e o Governo Federal para tratar de medidas para o enfrentamento da COVID-19, a discussão do contrato de transmissão dos jogos da Série B a partir de 2023, a participação junto ao Governo Federal da criação do Estatuto do Futebol e o suporte aos clubes em ações jurídicas desportivas conjuntas, foram algumas das ações enumeradas e discorridas ao longo da palestra.

Por fim, o presidente da ANCF destacou o fortalecimento da união entre os filiados e a constante adesão de clubes que ainda não integram a ANCF que tem proporcionado tantas vitórias em tão pouco tempo.