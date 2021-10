O Clone: Deusa é inseminada com clone e Albieri fica em pânico

Nos próximos capítulos de ‘O Clone’, que está sendo reprisada no ‘Vale A Pena Ver de Novo’, na Globo, Deusa (Adriana Lessa) enfim conseguirá fazer a inseminação artificial e engravidar. No entanto, ao saber que o embrião que foi colocado na dançarina é um experimento, Albieri fica desesperado. Isso porque o tal experimento acabou resultando em um clone de Lucas (Murilo Benício).

Após a morte do afilhado Diogo (Murilo Benício), Albieri fundirá os óvulos de Deus com as céulas que coletou de um dos filhos de Leônidas (Reginaldo Faria). “Eu consegui, se fundiram. A célula e o óvulo se fundiram. Eu fiz um clone. O Clone do Lucas, eu fiz o clone do Lucas. Eu consegui”, festeja ele.