O Clone: Edna descobre farsa sobre inseminação de Deusa

Edna começa a desconfiar quando descobre que o sêmen correto não foi utilizado no processo. Confusa, a secretária vai dar uma dura no marido.

“O seu assistente achou um sêmen que não foi usado. Eu verifiquei no livre e esse sêmen é do doador da Deusa. Você não fertilizou o óvulo da Deusa com o sêmen do doador que a Simone tinha escolhido para ela. Quem é o pai do filho da Deusa?”, questionará.