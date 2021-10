O Clone: Jade passa mal e descobre gravidez

Uma grande novidade irá movimentar os próximos capítulos de “O Clone”. Jade (Giovanna Antonelli) passará mal e será levada às pressas para um hospital. Após fazer alguns exames, a mocinha receberá a notícia de que está grávida.

Ao saber da novidade, ela cairá no choro visivelmente triste com a gravidez. Said (Dalton Vigh), por sua vez, ficará feliz com a notícia de que será pai e até rezará em agradecimento.

Ali (Stênio Garcia) se juntará com Zoraide (Jandira Martini) para dançarem de felicidade com a gravidez de Jade. Os familiares da protagonista organizarão uma festa para comemorar, mas ela não conseguirá esconder sua insatisfação.