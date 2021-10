O Clone: Jade passa por ‘teste de virgindade’ e é salva de castigo

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Jade (Giovanna Antonelli) perderá a virgindade ao transar com Lucas (Murilo Benício). A mocinha, porém, passará por maus bocados ao ser obrigada a fazer um “teste de virgindade” para provar que nunca teve relações sexuais.

A medida obrigatória será feita antes do casamento da morena com Said (Dalton Vigh). Juntamente com sua prima, Latiffa (Leticia Sabatella), Jade irá para um consultório a fim de realizar o exame.

“Que isso? Tá indo pra médico, não tá indo pra forca, não. Você fez alguma besteira?”, dirá Zoraide (Jandira Martini) para Jade ao perceber o nervosismo da moça.

Latiffa é a primeira a fazer o exame e quando volta com o resultado atestando sua virgindade avisa para a prima que chegou a vez dela: “É sua vez, Jade!”.

Após a consulta a mocinha aparecerá com o exame em mãos e se surpreenderá com o resultado. “O médico é italiano. Ele ficou com pena de mim!”, dirá aliviada.

“Alá te salvou!”, dirá Zoraide ao abraçá-la após descobrir o resultado.