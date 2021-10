O Clone: No Brasil, Jade quebra a cara e é rejeitada por Lucas

Jade (Giovana Antonelli) sofrerá uma grande decepção com Lucas (Murilo Benício) nos próximos capítulos de “O Clone”. A mocinha viajará com Latiffa (Leticia Sabatella) para o Brasil e estará decidida a deixar o Marrocos para trás.

Após escrever uma carta para seu tio, onde explicará que escolheu viver seu grande amor, Jade encontrará o amado em uma praia. “Meu pai não quer lá em casa”, disparará ele ao ver a mala.

“Ele disse que isso não está certo, que eu posso até ser processado. Mas a gente vai dar um jeito”, continuará.

“O que importa é que a gente está junto e que ninguém mais pode nos separar”, responderá a mocinha.

“Não mudou nada entre a gente. Eu só preciso de um tempo para convencer o meu pai. Ele está quase doido, não escuta mais ninguém. Eu estou perdido, Jade. Não sei existir sem meu irmão”, desabafará Lucas.

Desolada, Jade começará a questionar o que deverá fazer. “O que vai ser de mim agora? Eu saí da minha casa, não tenho para onde ir”, falará. Ela pegará sua mala e partirá para a casa onde sua prima está.

“Era tudo mentira! Ele não é mais o Lucas que conheci no Marrocos, Lattifa, virou outra pessoa. Fui louca! Se você escutasse as coisas que ele me dizia. Ele dizia que era capaz de qualquer coisa por mim”, dirá para Latiffa.