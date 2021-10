O Clone: Said descobre que Jade pode morrer por causa de envolvimento com Lucas

Jade (Giovanna Antonelli) seguirá enfrentando sua família e costumes nos próximos capítulos de “O Clone”. Sem pensar nas consequências, a mocinha insistirá no romance com Lucas (Murilo Benício).

A noiva de Said (Dalton Vigh) foi para o Brasil com Latiffa (Letícia Sabatella) e levou um fora de seu amado após ele descobrir que o irmão tinha morrido em um acidente. Longe de casa e sem ter para onde ir, as coisas pioram graças a carta que ela deixou para seu tio Ali (Stênio Garcia).

Na escritura, Jade diz que está apaixonada por Lucas e que nunca mais iria voltar para casa. Said, seu noivo, soube dos desdobramentos e resolveu perguntar para seu tio Abdul (Sebastião Vasconcelos) o que poderia acontecer em um caso parecido.

“O que merece um homem que desvia uma moça?”, perguntará. “Quem fez isso está espalhando a corrupção pela Terra e merece oitenta chibatadas”, responderá o mais velho.

“O castigo tem que ser igual para os dois”, completará ao explicar que a mulher também apanhará caso descoberta e ambos podem morrer.