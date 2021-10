O drama do Joinville-SC – Futebol Interior

Joinville, SC, 05 (AFI) – O Joinville-SC fez uma excelente campanha na primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D, passando em primeiro no grupo, eliminou o Bangu na segunda fase, mas acabou caindo nos pênaltis para o Uberlândia-MG nas oitavas de finais, acabando com as chances de acesso e de permanecer em competições de divisões nacionais no ano que vem.

Resta ao time buscar o título da Copa Santa Catarina. Caso consiga, o JEC poderá disputar a Copa do Brasil no ano que vem e se manter no cenário nacional.

QUEDAS EM SEQUÊNCIA

Após conquistar o título da Série B em 2014, o Joinville disputou o Brasileirão em 2015. A equipe acabou sendo rebaixada logo em seguida. A partir daí, foi um descenso atrás do outro, literalmente.

Em quatro anos, a equipe saiu da elite para a quarta divisão nacional. E por conta da campanha da equipe no Catarinense 2021, o JEC naõ disputará a Série D em 2022.

PRÓXIMO JOGO

O JEC volta a campo pela Copa Santa Catarina no próximo sábado, na Arena Joinville, quando recebe o Marcílio Dias-SC pela quarta rodada. Com um ponto, a equipe é a lanterna do torneio.