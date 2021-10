O Império Britânico na Primeira Guerra Mundial 

O Império Britânico foi um dos principais combatentes ao longo da Primeira Guerra Mundial. Com o estopim da guerra em 1914, o Império Britânico era uma potência com territórios e colônias.

A maior parte da população do Império estava na Índia, que continua sendo um dos países mais populosos do mundo até hoje.

No início do conflito em 1914, o Império tinha forças armadas relativamente pequenas que somavam 733.514 homens, dos quais apenas cerca de 120.000 estavam disponíveis para combater na Europa.

Quando comparamos isso com a Alemanha, que era o principal oponente, com 700.000 homens de uma área muito menor, podemos ver que o exército era, na verdade, apenas uma fração do tamanho disponível para o inimigo.

Marinha do Império Britânico

O Império Britânico tinha uma grande marinha, entretanto, como se poderia esperar de um império com extensos territórios ultramarinos e colônias.

A Marinha Britânica foi usada para proteger as Ilhas Britânicas, bem como para escoltar navios de carga que eram vitais para o fornecimento de material para o esforço de guerra no continente europeu.

A Comunidade e as tropas imperiais recrutadas para lutar no exterior durante a guerra totalizaram cerca de 2,5 milhões. Isso foi mais de um quarto do total de tropas que foram colocadas em combate.

Destes, cerca de 1,5 milhão vieram de tropas indígenas ou nativas. Embora a maioria das tropas tenha sido recrutada na Inglaterra (cerca de metade de todas as tropas que serviram), metade das tropas foi, portanto, recrutada nos vários domínios e territórios dominados pelos britânicos.

A brutalidade do conflito é evidente nas estatísticas de vítimas. Quase 1.000.000 dos soldados recrutados foram mortos ou morreram de doenças ou ferimentos. Destes, cerca de um terço não tem sepultura conhecida.

A guerra deixou profundas marcas no Império Britânico e nos memoriais de guerra atuais do Reino Unido que lembram que os mortos podem ser vistos em quase todas as aldeias e cidades.

