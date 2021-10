‘O importante é pontuar’ – Futebol Interior

Tombos, MG, 11 (AFI) – Depois de estrear na segunda fase com uma vitória fora de casa em cima do Ypiranga, o Tombense perdeu a chance de se isolar na liderança do Grupo D do Campeonato Brasileiro da Série C ao fazer um jogo bem aberto e empatar um duelo direto com o Manaus, pelo placar de 2 a 2, na cidade de Tombos. Ao fim do jogo, o meia-atacante Jefferson Renan foi bem direto ao analisar a igualdade.

“O importante é pontuar, mas acredito que são duas equipes fortes e qualificadas que querem a classificação. Os erros cometidos serão conversados na semana com o professor Rafael Guanaes e voltamos para o jogo contra o Novorizontino com os pezinhos no chão e determinados”, disse o jogador.

Dividindo a liderança com o próprio rival do último jogo, ambos com quatro pontos, o Tombense volta a campo na próxima segunda-feira (18) para mais um duelo de suma importância contra o Novorizontino, mais uma vez em Tombos, às 20h.

“O time está muito concentrado e focado no objetivo. O Tombense tem tudo para conquistar esse acesso, inclusive, acesso muito merecido, por toda dedicação nesses últimos anos. Lutamos pela vitória do início ao fim, a equipe do Manaus é tão qualificada como nós, e estamos ali, na luta pela classificação”, completou.