O que já se sabe do Auxílio Brasil?

Durante alguns meses, o Governo Federal já vinha organizando a reestruturação do Bolsa Família. Assim, o programa passará a se chamar Auxílio Brasil e contará com medidas diferenciadas. Isto é, grande parte da medida assistencial terá uma nova formulação.

Nesse sentido, em agosto deste ano, o presidente Jair Bolsonaro entregou a legislação sobre o programa à Câmara dos Deputados. Desde então, muito se debate sobre a fonte de orçamento da medida, que segue sem uma definição concreta.

Assim, diante deste contexto, alguns membros da política defendem a prorrogação do Auxílio Emergencial. Dessa maneira, seria possível manter o suporte financeiro para quem mais precisa, enquanto a imagem do presidente se reestabelece. No entanto, muitos, inclusive o ministro da Economia Paulo Guedes, preferem investir no Auxílio Brasil, o novo Bolsa Família.



Entenda o que se sabe sobre o programa até o momento.

Quando acontecerá o lançamento do Auxílio Brasil?

Inicialmente, o programa de distribuição de renda tinha como meta um lançamento em novembro de 2021, ou seja, no próximo mês. A data, portanto, tinha como objetivo manter algum tipo de suporte aos brasileiros de baixa renda após o fim do Auxílio Emergencial, que terá a sétima e última parcela nos próximos dias.

Além disso, o objetivo em lançar o novo Bolsa Família ainda neste ano também está no devido cumprimento do Código Eleitoral. Isto é, a lei brasileira delimita que não é possível a criação de novo programa assistencial em ano eleitoral, como será 2022. Assim, levando em consideração que Jair Bolsonaro pretende se candidatar novamente para o cargo de presidente, é importante que siga a determinação legal.

Desse modo, é crucial que o Governo Federal encontre um recurso para a nova medida, a fim de que o lançamento aconteça ainda neste ano. Caso contrário, o lançamento poderá não acontecer.

Quais são os benefícios do Auxílio Brasil?

Apesar de alguns pontos desconhecidos da nova medida, já é possível saber os benefícios que esta contará. Nesse sentido, serão três benefícios que servirão de base e mais seis complementos.

Benefícios

Primeiramente, os benefícios serão:

Primeira infância que se destina às famílias com jovens de até 21 anos de idade.

Composição Familiar para as famílias com gestantes ou com integrantes de três a 21 anos incompletos. Dentre estes, os integrantes de 18 a 21 anos precisam ter matrícula no ensino básico.

Superação da Extrema Pobreza se direciona às famílias com renda familiar mensal calculada após o acréscimo dos benefícios financeiros anteriores, igual ou inferior ao valor da linha de extrema pobreza.

Complementos

Já os complementos são:

Auxílio Esporte Escolar para estudantes entre 12 e 18 anos incompletos de famílias beneficiárias que se destacarem nos Jogos Escolares Brasileiros.

Bolsa de Iniciação Científica Júnior para estudantes de famílias beneficiárias que se destacarem em competições acadêmicas e científicas nacionais.

Auxílio Criança Cidadã se direciona ao responsável de família com criança de 0 a 48 meses incompletos, que tenha conseguido fonte de renda, mas não encontre vaga em creches públicas ou privadas conveniadas.

Auxílio Inclusão Produtiva Rural para agricultores familiares com inscrição no Cadastro Único.

Benefício Compensatório de Transição para as famílias beneficiárias que tiverem redução no valor recebido no Bolsa Família após o enquadramento no Auxílio Brasil. Este se manterá até que haja revisão da elegibilidade e do valor.

Auxílio Inclusão Produtiva Urbana para os beneficiários do Programa Auxílio Brasil que comprovarem vínculo de emprego formal.

Além disso, o Governo Federal também fala de medidas antecipatórias e de microcrédito. Assim, os beneficiários também terão acesso a empréstimos. De acordo com o governo, esta medida poderá auxiliar na independência dos cidadãos.

Por fim, aqueles que conseguirem aumentar sua renda, de forma que ultrapasse o limite do Auxílio Brasil poderá permanecer no programa por mais 24 meses. Trata-se, então, da “Regra de Emancipação”.

Como anda o debate sobre o orçamento do programa?

Dentre o que o Governo Federal já conseguiu fazer está o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Assim, a mudança começou a valer em 20 de setembro deste ano. O objetivo deste aumento foi de conseguir com que seja possível arcar com o início do Auxílio Brasil ainda em 2021.

Nesse sentido, para este ano, ou seja, os meses de novembro e dezembro, o Ministério da Economia entende ser necessário um orçamento de R$ 9,3 bilhões. Destes, R$ 7,7 bilhões virão do que “sobrou” do Bolsa Família, enquanto R$ 1,6 bilhão são resultado da arrecadação do IOF.

Estas sobras do Bolsa Família representam o valor de seus recursos originais que não foram usados neste ano. Isso aconteceu em razão do recebimento do Auxílio Emergencial pelos beneficiários do Bolsa Família. Assim, o programa contou com certa economia.

Contudo, os planos para um orçamento permanente, para além de 2021, ainda estão incertos. Desse modo, a possibilidade de prorrogar o Auxílio Emergencial retoma os debates políticos. Para tanto, então, alguns falam na “cláusula da calamidade pública”.

O que significaria acionar a cláusula de calamidade pública?

A tal cláusula de calamidade pública entrou na Constituição Federal por meio de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial. Esta, então, permite que ocorra a renovação do benefício em razão de extrema necessidade. Além disso, a regra não delimita um limite fiscal específico, de forma que abre o caminho para uma alternativa que não desrespeite as exigências fiscais.

Portanto, muitos acreditam que essa poderia ser a melhor solução, levando em consideração a crise econômica e sanitária que a pandemia ocasionou. Assim, ainda que a vacinação esteja acelerando e o número de casos da doença esteja diminuindo, os impactos sociais permanecem.

Atualmente, é possível verificar o número de 19 milhões de brasileiros passando fome. Ao mesmo tempo, também, temos mais da metade da população em situação de insegurança alimentar. Dessa forma, o Auxílio Emergencial poderia ser uma boa maneira de solucionar essas questões sociais.

Além disso, o número de desempregados também aumenta, assim como a inflação. Esta, por sua vez, chegou a números próximos de 1994, o que não acontecia desde então. Todas essas consequências da pandemia e escolhas políticas do Governo Federal resultaram no contexto atual. Assim, a cláusula de calamidade poderia se justificar para estender o benefício.

Contudo, as consequências disto geram discordância entre membros do governo, de forma que nada ainda está certo.