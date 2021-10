“O rei, o príncipe e o bobo” – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 7 (AFI) – Donos de umas das maiores rivalidades nos anos 90, Romário e Edmundo seguem se alfinetando. Dessa vez, foi a vez do Baixinho. Em um post de seu Instagram nesta quinta-feira, o ex-atacante postou um vídeo de “TBT”, do famoso episódio em que ele se refere ao Edmundo como o bobo da corte, já que Eurico Miranda (presidente do clube na época) era o Rei, e ele o príncipe.

A briga começou por causa da decisão de passar a braçadeira de capitão de Edmundo para Romário. Descontente, o Animal chamou o baixinho de príncipe.

ENTENDA A BRIGA

Em entrevista ao canal ‘Inteligência LTDA’, o ‘Animal’ chamou o ‘baixinho’ de vaidoso e egocêntrico.

“Fui muito amigo dele, mas Romário é muito vaidoso e egocêntrico. Num momento lá atrás, ele foi muito legal para mim. Só que chegando lá na frente, a gente passou a ser concorrente. De tudo, de mulher, de artilharia, de título, de vaga na seleção… A gente começou a ter conflitos. Se eu chego na praia, se ele não fala comigo, eu também não falo”, disse Edmundo.

Romário disse que ficou surpreso com a entrevista de Edmundo e disse que era necessário olhar para frente. Ainda completou dizendo que a declaração foi “coisa de cuzão”.

CONFIRA O VÍDEO DE “TBT” DE ROMÁRIO:

AGORA TEM O MORDOMO

Sempre conhecido por sua simpatia e bom humor, o volante Amaral, entrou na brincadeira nessa briga dos “bad boys”. Na publicação de Romário, Amaral comentou que no meio dessa briga toda estavam esquecendo dele, que era o mordomo no time do Vasco.

“Áiaiaiai uiuiui esqueceu de mim. Eu também estava nesse time. Eu era o mordomo”, comentou.