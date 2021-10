O triunfo da França na final da Liga das Nações

O segundo sorteio da Liga das Nações chegou ao fim, cujo vencedor foi a equipe francesa. A equipe conseguiu mostrar caráter e vontade de vencer, o que foi decisivo no contexto da luta pelo troféu. Agora melhores casas de apostas – 1xBet inclusive oferecendo previsões sobre o sucesso futuro desta equipe. Eles têm uma agenda lotada de jogos pela frente, para que possam demonstrar seus conhecimentos com invejável consistência.

Quanto às partidas decisivas na Liga das Nações, os franceses foram inicialmente os favoritos do torneio. No entanto, na primeira partida contra a Bélgica, eles estavam há muito tempo atrás, sem nenhuma chance de sucesso. Só depois do intervalo é que a equipe conseguiu inverter a maré.

A vitória sobre a Bélgica logo no final do jogo só deu ânimo aos franceses. No jogo decisivo eles conseguiram vencer os espanhóis e ganharam o troféu.

A vitória sobre a Bélgica logo no final do jogo só deu ânimo aos franceses. No jogo decisivo eles conseguiram vencer os espanhóis e ganharam o troféu.

Entretanto, a vitória foi ofuscada pelo fato de Mbappe ter marcado o gol decisivo do impedimento. No entanto, a decisão foi do árbitro.

Por enquanto, é importante notar que a vitória na Liga das Nações é muito importante para as alas do Deschamps em termos de psicologia. No Campeonato Europeu a equipe não teve o melhor desempenho, e na imprensa se falou que a equipe francesa não tem o melhor ambiente. No final do torneio, a equipe conseguiu demonstrar um futebol brilhante e a vontade de vencer. Portanto, o tricolor é visto como um dos principais favoritos para a próxima Mundial. Além disso, a equipe terá que defender seu próprio título. Isto deverá aumentar a motivação.

As perspectivas da equipe em jogos futuros

Em geral, a vitória na Liga das Nações deve dar força moral à equipe. É muito importante, pois não há dúvidas quanto à classe e habilidade dos jogadores. Suas perspectivas são brilhantes, principalmente devido à seleção de classe dos jogadores, que os concorrentes não têm. Além disso, os pontos fortes dos franceses são:

excelente química;

a presença na formação de líderes que podem decidir o resultado de qualquer episódio;

grande experiência do treinador principal.

Tudo isso deve ser levado em conta ao se fazer previsões. Após um desempenho bem sucedido na Liga das Nações, espera-se que a equipe triunfe também na Copa do Mundo. No entanto, ainda falta cerca de um ano e muita coisa pode mudar durante este tempo. Enquanto isso, os torcedores só podem se regozijar com seu recente triunfo.