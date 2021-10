Open Banking: novos modelos de negócio 

De acordo com informações oficiais, o Open Banking, também chamado de sistema financeiro aberto, é uma ampla possibilidade de clientes de produtos e serviços financeiros permitirem o compartilhamento de suas informações entre diferentes instituições autorizadas pelo Banco Central, conforme definição do próprio BC.

Além disso, o BC reforça que um dos propósitos do Open Banking é tornar o sistema financeiro e de pagamentos mais acessível para a população, de forma geral.

Open Banking e o Banco Central (BC)



O BC define os princípios, objetivos e as principais regras para o Open Banking, bem como supervisiona as instituições participantes a respeito. Dessa forma, entre os elementos que foram estabelecidos pelo BC estão: escopo de dados a serem compartilhados, participantes e suas responsabilidades e diretrizes de experiência do cliente.

Instituições participantes

São os bancos, financeiras, cooperativas de crédito, administradoras de consórcios e outras autorizadas pelo Banco Central que podem compartilhar informações próprias e de clientes entre si.

Conforme informa o Banco Central, essas instituições são obrigadas a seguir as determinações do BC, tanto com relação ao Open Banking quanto a temas relacionados, como segurança cibernética e gerenciamento de riscos. Assim sendo, devem obedecer também à legislação vigente, inclusive sobre proteção de dados.

Ofertas de produtos e serviços

Conforme informações do Banco Central do Brasil, o Open Banking trará maior competição. Uma vez que com acesso aos dados dos usuários, as instituições participantes poderão fazer ofertas de produtos e serviços para clientes de seus concorrentes.

O BC ressalta que, com o sistema, benefícios maiores serão oferecidos para o consumidor, que poderá obter tarifas mais baixas e condições mais vantajosas.

Open Banking trará uma melhor experiência no uso de produtos e serviços financeiros

Além disso, o Banco Central informa que o Open Banking trará uma melhor experiência no uso de produtos e serviços financeiros. Pois o Open Banking torna possível, ainda, que as instituições participantes ofereçam soluções que facilitam às pessoas controlarem suas vidas financeiras.

Por exemplo, se você possui mais de uma conta bancária ou tem conta em um banco e empréstimo em outra instituição, poderá ver todas as suas informações em um único local, de acordo com o Banco Central.

Novos modelos de negócio

Além disso, com o Open Banking espera-se a entrega de produtos e serviços financeiros a consumidores com maior agilidade, conveniência e segurança, informa o site oficial.

Sendo assim, além da possibilidade de integração da prestação de serviços financeiros à jornada digital do consumidor, são fornecidas condições para que surjam modelos de negócio que tenham o cliente no centro, já que o BC ressalta ser esse um dos objetivos dessa implantação.