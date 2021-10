Conforme informações oficiais do Banco Central do Brasil, o Open Banking é a iniciativa que permite o compartilhamento de informações e serviços dentro do sistema financeiro nacional.

Open Banking: processos de compartilhamento

Sendo assim, esse compartilhamento é feito de forma padronizada. Conforme reforça o BC, essa padronização ocorre para a garantia de segurança e a efetividade da troca de dados.



Quais são os benefícios para o cliente que compartilhar os seus dados?

Conforme as informações do Banco Central do Brasil, ao compartilhar seus dados, as instituições financeiras escolhidas pelo cliente podem criar ofertas adaptadas, sendo assim, adequadas às suas necessidades.

Processo do Open Banking: consentimento

Conforme informa o BC, o processo de compartilhamento de dados começa na instituição com a qual você (cliente) deseja compartilhar seus dados. Sendo assim, você escolhe a instituição de origem dos dados, ou seja, onde estão os dados que serão compartilhados, além do escopo de dados e o prazo do consentimento.

Redirecionamento

Por conseguinte, ocorre o redirecionamento. Sendo assim, o redirecionamento se refere a instituição que receberá seus dados para a instituição de origem dos dados. O BC informa que o cliente é avisado de que, para concluir o compartilhamento, será direcionado para o canal da instituição de origem dos dados que deseja compartilhar.

Autenticação

Após o redirecionamento para o canal da instituição de origem dos dados, você acessa sua conta de maneira normal. O Banco Central reforça que na etapa da confirmação, o cliente autoriza o compartilhamento dos seus dados com a instituição que os receberá.

Redirecionamento da instituição de origem dos dados para a instituição que receberá os dados

Nesta etapa, o cliente é direcionado de volta para a instituição que recebe seus dados para concluir o compartilhamento.

Efetivação

Sendo assim, de acordo com o Banco Central, a instituição que receberá os dados confirma que o compartilhamento foi efetuado com sucesso.

Papéis das instituições

Conforme informa o Banco Central, as instituições podem desempenhar um ou mais papéis a seguir:

Receptora de dados: pede o compartilhamento de dados à instituição transmissora, com o consentimento do cliente.

Transmissora de dados: compartilha com a instituição receptora os dados pedidos, com o consentimento do cliente.

Detentora de conta: mantém conta corrente, de poupança ou conta de pagamento pré-paga de livre movimentação pelo consumidor.

Iniciadora de transação de pagamento: inicia transação de pagamento sem ter os valores transferidos na prestação do serviço.

Contratante de serviço de encaminhamento de proposta de crédito: mantém contrato com correspondente no País para possibilitar ao consumidor solicitar proposta de operação de crédito por meio de plataforma eletrônica mantida pela contratada, informa o Banco Central do Brasil por meio de informações oficiais.