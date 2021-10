Operação Dia das Crianças: Codecon realiza fiscalização nesta semana

A Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon) realiza, nesta semana, a Operação Dia das Crianças 2021. A ação acontece no comércio de rua e também nos principais shoppings de Salvador, até a sexta-feira (8). O foco são os estabelecimentos que comercializam os produtos mais procurados deste período, como brinquedos e roupas infantis.

O diretor-geral da Codecon, Humberto Viana, destacou o que será exigido pelos agentes: “No caso dos brinquedos, o selo do Inmetro é fundamental, pois garante que o brinquedo foi testado e está pronto para ser utilizado. Além do selo, o produto também precisa ter todas as informações sobre o conteúdo de forma clara, objetiva e em língua portuguesa. Em caso de descumprimento das normas, os lojistas podem ser autuados e multados em valores que variam de R$600 a R$9 milhões” alertou.