Operação ‘Minha Vacina Perto de Casa’ prossegue nesta quinta (21)

A Prefeitura de Salvador segue, nesta quinta-feira (21), com a Operação ‘Minha Vacina Perto de Casa’. Dessa vez, todos os pontos fixos e drives thru realizarão o mutirão do imunizante Pfizer com a aplicação 2ª dose para as pessoas programadas para receber a dose complementar da vacina até o dia 12 de novembro de 2021.