Operário 2 x 1 Avaí – De virada, Avaí é derrotado e perde a chance de se distanciar no G4 – Futebol Interior

Ponta Grossa, PR, 29 (AFI) – O Avaí tinha a chance de aumentar ainda mais sua chance de acesso e abrir vantagem dentro do G4. O time catarinense, porém, perdeu pontos preciosos nesta sexta-feira à noite ao perder de virada para o Operário por 2 a 1, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), pela 32ª rodada da Série B do Brasileiro.

O jogo foi bem movimentado com os dois times se alternando na busca pelo gol, mas o Operário foi mais competente e objetivo nas finalizações. Copete abriu o marcador no início do segundo tempo para o Avaí, mas Alan e Paulo Sérgio viraram o jogo para o time da casa.

Mesmo com a derrota, o Avaí permanece dentro do G4, com 53 pontos.

O Operário conquista sua segunda vitória seguida, – antes tinha vencido o CSA por 4 a 2 – e se afasta da ameaça do rebaixamento. Com 41 pontos, está na 12ª colocação, nove pontos distante do Londrina, primeiro clube no Z4.

O JOGO

O jogo começou movimentado com os dois times chegando com perigo antes mesmo dos cinco minutos. No primeiro minuto, Marcelo desperdiçou oportunidade de abrir o marcador para o Operário na cara do goleiro Glédson. A resposta do Avaí veio aos quatro minutos, quando Lourenço mandou de fora da área exigindo boa defesa de Thiago Braga.

O Operário perdeu outra boa oportunidade aos 13 minutos. Rafael Longuine levantou na área e Thomaz finaliza de cabeça, a bola passou perto.

Apesar da falta de gols, o jogo foi bom no primeiro tempo. O Operário usava as laterais para agredir Avai e chegava com perigo, enquanto o time catarinense buscava o ataque, mas esbarrava na falta de objetividade de seus atacantes na hora da conclusão e apresentava dificuldade em infiltrar na defesa do Operário.

ETAPA FINAL

Assim como no primeiro tempo, o jogo começou com os times buscando o ataque. Logo no primeiro minuto, o Avaí abriu o marcador. Getúlio lançou Jean Cléber, que dá um toque rápido para Copete mandar para o gol.

O Operário se lançou ao ataque para buscar o empate, enquanto o Avaí apostava nos contra-ataques. Em uma jogada dessa, o time catarinense quase ampliou aos onze minutos, quando Getúlio lançou Copete em velocidade, mas o atacante parou na boa defesa de Thiago Braga.

No contra-ataque, o Avaí chegou novamente Getúlio, lançou Marcos Serrato, mas o volante errou na finalização.

O Operário abusava de jogadas pelas laterais e de tanto insistir chegou ao empate aos 27. Lucas Mendes aproveita chute de Thomaz, dominou e cruzou na área para Alan marcar de cabeça.

Seis minutos depois, virou o marcador. Thomaz recebeu na pela direita, tocou para Paulo Sérgio, que chutou colocado, sem chances para Glédson.

No final, o Avaí buscou o empate, mas o Operário fechou bem suas linhas e não permitiu que o time catarinense se infiltrasse na sua área.

PRÓXIMOS JOGOS

O Avaí volta a jogar já na terça-feira (2) diante do Brasil, em Pelotas (RS). O Operário entra em campo na quarta-feira (3) contra o Coritiba, fora de casa. Os dois jogos são válidos pela 33º rodada da Série B.