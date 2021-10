Operário não chega a um acordo com Dado Cavalcanti e anuncia ex-técnico de Guarani e Mirassol – Futebol Interior

Ponta Grossa, PR, 01 (AFI) – O Operário Ferroviário anunciou que Ricardo Catalá é o novo técnico do Fantasma para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O profissional chega na noite desta sexta-feira, e acompanha a partida diante do Náutico.

O técnico de 39 anos é formado em Educação Física e Psicologia Esportiva, além de possuir pós-graduação em Gestão do Esporte e ser dominante em quatro idiomas (português, inglês, espanhol e catalão). Catalá realizou estágios no Barcelona, Zaragoza, Espanyol, Corinthians e São Paulo, antes de ingressar sua passagem na franquia do Red Bull.

Ricardo Catalá é o novo técnico do Operário. Foto: Roberto/Futpress/Mirassol

O jovem treinador trabalhou ainda no no Audax, Red Bull Brasil, Mirassol, Guarani e São Bernardo. Foi no Mirassol que Ricardo obteve seus melhores resultados, em 2020 ele levou a equipe até as semifinais do Campeonato Paulista, eliminando o São Paulo em pleno Morumbi, e foi eleito o melhor treinador do Campeonato Paulista 2020.

Em 2021 Catalá foi Campeão do Campeonato Paulista A2 pelo São Bernardo, deixando o time na liderança da Copa Paulista, para assumir o Fantasma. No Guarani, no entanto, não teve o mesmo sucesso esperado e deixou o clube em uma passagem relâmpago.

SÉRIE B

O treinador assumirá o Operário na 12ª colocação, com 34 pontos. O Londrina, primeiro da zona de rebaixamento, tem 27. O Avaí, em quarto, soma 46.