Operário x Avaí – Leão da Ilha pode ampliar vantagem no G4 e entrar na briga pelo título – Futebol Interior

Ponta Grossa, PR, 28 (AFI) – Um briga pela permanência e o outro pode entrar na briga pelo título. Este é o cenário para o duelo entre Operário-PR x Avaí nesta sexta-feira, às 19h, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

O Operário, apesar de ocupar a modesta 14ª posição com 38 pontos, seis a mais do que o Londrina, que abre a zona de rebaixamento, em 17º, chega com ânimo renovado. Isso porque venceu o CSA por 4 a 2, fora de casa, encerrando jejum de dez jogos.

O Avaí tem 53 pontos na terceira posição e contou com empates por 1 a 1 nos confrontos diretos entre Coritiba (1º) e CRB (5º) e entre Botafogo (2º) e Goiás (4º). Assim, o time catarinense pode igualar o número de pontos do Botafogo e ficar a apenas dois do líder Coritiba. Além disso, abrirá cinco pontos de vantagem para o quinto colocado em caso de vitória.

OPERÁRIO

O Operário, apesar da vitória importante, precisará fazer três mudanças. O lateral-direito Alex Silva está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Lucas Mendes entra no time. Rodrigo Pimpão, que fez dois gols no último jogo, também está fora por suspensão.

O zagueiro Fábio Alemão retorna de suspensão e reassume vaga para a saída de Odivan. No meio-campo, Pedro Ken deve sair, mas ainda não é certo quem entra. Rafael Longuine é o favorito, mas Rafael Chorão é outra opção.

AVAÍ

Em boa fase, o técnico Claudinei Oliveira deve manter praticamente o mesmo time que venceu o Cruzeiro por 1 a 0.

A única exceção está na defesa, pois o zagueiro Betão levou o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. Com isso, o setor deve contar com a entrada de Rafael Pereira, que jogará ao lado de Alemão.