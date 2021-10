Operário x Londrina – Duelo paranaense com pressão contra a degola – Futebol Interior

Ponta Grossa, PR, 15 (AFI) – Em difícil situação, Operário e Londrina se enfrentam neste sábado, às 18h30, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), no complemento da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O PLACAR FI acompanhará o duelo em TEMPO REAL.

O momento mais delicado é do Operário, que não vence há nove jogos e acumula cinco derrotas consecutivas. O time despencou na classificação e aparece em 14º lugar, com 34 pontos ganhos.

Já o Londrina vive momento de euforia após o título do Campeonato Paranaense sobre o FC Cascavel. Porém, a ordem no Tubarão é deixar a conquista de lado e focar na vitória para quem sabe deixar a zona de rebaixamento. O Londrina é o 17º, com 30 pontos. Dois a menos que o Brusque, 16º e primeiro fora do Z-4.

FANTASMA COM NOVIDADE NO BANCO

Para encerrar a difícil sequência sem vitórias, o Operário deverá ter ao menos uma novidade no banco de reservas. Isso porque Rafael Chorão foi liberado pelo departamento médico, iniciou transição com os companheiros e deve ser relacionado como opção para o segundo tempo.

Em compensação, o técnico Ricardo Catalá segue sem poder contar com Rafael Bonfim, Simão, Rodolfo Filemon, Tomas Bastos, Jean Carlo, Leandrinho, Marcelo Santos, Tibagi e Schumacher, todos entregues ao departamento médico.

A tendência é que Catalá mantenha uma base da última rodada, quando o time perdeu para o Brasil de Pelotas. Será apenas a segunda partida sob o seu comando.

TUBARÃO PODE MUDAR O MEIO-CAMPO

Animado, o Londrina deverá ter apenas uma mudança no time titular em relação a derrota para o Guarani na última rodada. Freitas deverá iniciar a partida no lugar de Tárik, formando assim o meio-campo com João Paulo e Mossoró.

“Um título traz muita confiança, nos ajuda a ver que temos condições de fazer um grande jogo no sábado e que podemos sair o mais rápido possível dessa situação. É o maior objetivo do ano”, disse o técnico Márcio Fernandes em coletiva.