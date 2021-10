Organização do Musa do Brasileirão seleciona candidatas ao título. Quem leva? FOTOS! – Futebol Interior

Campinas, SP, 19 (AFI) – A organização do Musa do Brasileirão divulgou as candidatas selecionadas para representar cada um dos times na disputa do titulo nacional.

Foram 25 musas eleitas para representar a beleza das torcedoras de todo o país. Elas receberão oficialmente suas faixas em um evento que será realizado no dia 27 de novembro e realizarão o ensaio fotográfico oficial com os uniformes das suas agremiações em um campo de futebol.

O Musa do Brasileirão recebeu 10574 cadastros para participação e contou com 540 candidatas, maior número desde 2013 quando o projeto passou a ser realizado de forma independente.

Durante todo o ano as candidatas participam de ações e desafios para mostrarem que deveriam ser escolhidas para representar seus times, uma verdadeira jornada para se tornar uma Musa.

“Este ano tivemos o recorde de inscrições e a disputa foi muito acirrada, Realizamos diversas ações online e as candidatas participaram de uma série de desafios para mostrar que mereciam ser as representantes dos seus time. Foi muito bom ver a evolução das candidatas durante essa jornada”, disse Lipe Aramuni, organizador do projeto.

DIVERSIDADE VALE MUITO

A escolha das representantes cabe à organização do projeto, que avalia quesitos como imagem atraente, participação, simpatia, desinibição, entre outros. Porém, segundo o organizador, o principal direcionador para a escolha das musas é a diversidade.

“É sempre um desafio muito grande selecionar as representantes de cada time, mas temos como direcionador principal a diversidade. Nosso objetivo é sempre montar um time de musas mais diverso possível, mostrando todas as belezas do nosso país”, completou Lipe Aramuni.

Além das musas de cada time, a organização concedeu à Talita Reis, candidata com mobilidade reduzida, o título de Musa Destaque – Diversidade. Talita representou o Atlético-MG e desfilou de biquíni com sua cadeira de rodas no último evento do concurso.

“Foi um prazer enorme ter a Talita no nosso time. Na minha opinião, ela mostrou para todas as mulheres do país que nada pode te impedir de realizar seus sonhos. Mesmo com todas as dificuldades ela desfilou e participou do projeto com toda dedicação. Realmente um grande exemplo!”, disse o organizador.

E aí, torcedor? Quem terá a sua torcida?