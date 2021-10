Os 20 melhores skins e temas do Windows 10 mais recentes 2021 (GRATUITO)

Você está procurando os melhores temas e skins legais para o seu sistema operacional Windows 10? Então você está no posto certo. Aqui, listamos alguns dos 20 melhores pacotes de temas e skins do Windows 10 que você pode baixar gratuitamente e melhorar sua aparência do Windows 10.

O Windows é o ÚNICO sistema operacional que cada 8 em cada 10 usuários está usando atualmente. Porém, o Windows 10 é a versão mais recente da Microsoft que foi lançada com uma aparência e recursos novos e surpreendentes. Depois de graves vulnerabilidades e bugs na versão antiga do Windows, o Windows 10 é uma versão recomendada pela Microsoft que é protegida e vem com as atualizações mais recentes todos os meses.

No entanto, o novo visual embutido do Windows 10 parece muito charmoso e premium em si. Mas muitos de nós amam personalizar tudo e cada um. Então Por que se preocupar? Sempre chegamos com algo novo e incrível direto nos itechhacks. E hoje, listamos os melhores pacotes de temas e skins do Windows 10 pelos quais todos os usuários se apaixonaram 😛 Considerando que, se você ainda usa versões antigas do Windows como o Windows 8, Windows 7, pode baixar o Windows 10 Full Free em 2021.

Melhores skins e temas do Windows 10: O Windows 10 agora está disponível gratuitamente e espero que você tenha instalado a versão mais recente do Windows 10 em seu laptop / PC. Com o uso de temas personalizados, você pode facilmente alterar a IU antiga (Interface de usuário) do Windows 10 como o menu Iniciar, opção de pasta, painel de controle e quase tudo.

Sou o tipo de garoto que sente problemas depois de usar a interface do laptop em um mês, então o que devo fazer? Devo comprar um novo laptop? ou Devo comprar alguns pacotes temáticos pagos? ou devo mudar para outro sistema operacional? Bem, essa não é uma escolha inteligente? Portanto, mudar a interface / tema antigo para um novo e moderno pode ser uma boa escolha?

Sim, pode ser. No meu caso, tenho instalado regularmente os novos e mais recentes temas do Windows 10. E aqui neste artigo, selecionamos alguns de nossos 10 melhores temas e skins do Windows 10 disponíveis gratuitamente e Looks Premium.

Leia: Melhor tema e tema de Rainmeter para Windows XP / 7/8/10

Bem, é hora de tornar sua tela inicial mais incrível e atraente. Então, você pode fazer isso usando estes Bmais temas e skins do Windows 10 pacotes listados abaixo.

# 1 Skins de Games Of Throne para Windows 10

Você adora jogos? Bem, este é um tema e tema incríveis para Windows 10,8, 8.1 PC. Você pode baixar e instalar este pacote no link abaixo. Se você assistiu a todos aqueles episódios de Game of Thrones na HBO, então você deve saber como havia personagens legais. E você pode obter todos eles neste Pacote de temas do Windows 10. temas anime do windows 10

Download

# 2 Tema Apple macOS Sierra Tema Apple macOS Sierra

se você deseja olhar para a tela do seu PC da mesma forma que o Apple Mac OS X, então esta seria a escolha certa para você. Usando este incrível pacote de temas do Windows 10, você pode facilmente mudar sua IU antiga para a mais recente do macOS X e ela parecerá mais brilhante do que a antiga. E sim, é de uso gratuito. windows 10 skins 2017

Download

# 3 Silk: Melhor Tema do Windows 10

Como o verdadeiro Silk, este tema funciona perfeitamente na sua versão do Windows, tem recursos elegantes e incríveis. É um belo tema e ajuda seu PC a se parecer com um notebook. Você também pode baixá-lo gratuitamente.

Download

# 4 Tema de alcaçuz

Alcaçuz é um tema para o Windows 10 Technical Preview. Essas melhores skins do Windows 10 são simplesmente incríveis, apenas cobrindo esse tema. Pessoalmente, estou usando esses pacotes de skins. Um tema limpo com muitas opções de personalização. você pode usar este tema, mas antes de aplicar qualquer tema, certifique-se de fazer um backup para evitar perda de dados.

Download

# 5 Baunilha

É outro tema atraente para o Windows 10 que é novo e rico. O tema vanilla não tem fronteiras e compartilha a aparência semelhante a qualquer serviço de nuvem online. Isso mudará e melhorará de maneira geral a aparência do seu sistema operacional. Você só precisa baixar o tema Vanilla e desfrutar.

Download

# 6 Oxford Theme

O tema Oxford é construído tendo a simplicidade em mente. Este tema minimalista é o melhor tema que você pode aplicar ao seu computador com Windows 10. O tema Oxford parece brilhante para laptops de alunos e universitários.

Download

# 7 Tema Ades para Windows 10 Tema Ades para Windows 10

Basta olhar para a imagem! Uau! Se parece tão legal em uma foto, imagine como ficará na moda em seu PC / laptop? Esta é outra capa escura para Windows 10 que você pode aplicar ao seu computador. Este tema usa vários tons de cinza e adiciona um pouco de cor a ele. Este é outro melhor tema que você pode ter no seu laptop e desktop com Windows 10 também.

Download

Procurando um tema da natureza na moda? Então você vai adorar este Skin Pack. Baseado na natureza, este tema oferece imagens de estradas rurais, escadas de madeira, trilhas na floresta e outros caminhos pitorescos. Este tema contém onze papéis de parede HD da natureza que, em última análise, mudarão sua experiência com o Windows 10.

Download

# 9 Skin do Mac OS X El Capitan para Windows 10

Fascinado pelo MacBook? Gosta de iOS? Bem, este é o tema que se adapta perfeitamente ao seu PC ou laptop com Windows 10 Platform. Como? Com este tema, você terá quase 80% de recursos semelhantes aos do Mac OS. A gaveta de aplicativos e muitos outros semelhantes ao Mac OS X. Você pode baixar os temas do Mac OS X El Capitan para Windows 10 gratuitamente em itechhacks.

Download

# 10 Flattastic Flattastic

Este é um dos meus melhores temas para janelas que tem uma aparência minimalista, mas parece impressionante quando usado em sua estação de trabalho Windows 10. Este tema tem 16 versões, que incluem 8 versões do tema Flattastic Light e 8 versões de um tema Flattastic Dark. Eu recomendei que você baixasse este tema 🙂

Download

# 11 AERO GLASS: AERO GLASS:

Outro tema de aparência única para Windows 10 que realiza todo o trabalho. Ele possui todos os recursos que os outros desta lista possuem. Fora isso, este é um tema muito legal que dá uma aparência única à sua janela. É preenchido com transparência ao virar da esquina, o que é fantástico para muitas pessoas. Você também pode personalizar muitas coisas com este tema, que é outra ótima coisa para se ter. Este tema é uma espécie de mistura que algumas pessoas adoram loucamente e outras não. Se você não gosta desse tema, não se preocupe, temos muitos mais temas para você experimentar.

# 12 PACOTE DE PELE UBUNTU: PACOTE DE PELE UBUNTU:

Algum fã do Linux aqui? Eu sei que existem muitos geeks por aí que são apaixonados pelo Linux, mas usando o Windows, pois é mais versátil e muitos aplicativos estão disponíveis para Windows do que Linux. Se você é alguém, tenho boas notícias para você. Você ainda pode obter aquela interface de usuário ubuntu de aparência legal em seu pc com janela 10 usando este tema. Definitivamente, você ficará chocado quando instalar este tema no seu computador. É um acéfalo para todos os geeks por aí e não há dúvida de que com certeza transformará sua máquina de janelas no Ubuntu.

# 13 NOME: NOME:

Nome é um dos temas subestimados nesta lista. Possui recursos visuais e interface de usuário melhores do que muitos outros temas nesta lista. Se você é alguém que sempre quer experimentar coisas novas ou alguém que adora coisas mínimas em seu computador, Nome é o único tema que você precisa verificar. Ele não apenas fornece uma interface de usuário mínima, mas também é muito funcional e clássico. Definitivamente, verifique o tema Nome e não irá decepcioná-lo.

# 14. SIMPLIFICAR 10: SIMPLIFICAR 10

Como o nome sugere, simplificar 10 é o tema mais simples disponível nesta lista. Eles querem tornar as coisas o mais simples possível. As cores usadas neste tema são o exemplo perfeito de como os desenvolvedores coisa mais simples a sério. Tem apenas as cores elegantes e sóbrias que dão a este tema uma vantagem sobre outros temas desta lista. Sem dúvida, este tema é preenchido com a cor azul. Se você odeia azul, então você pode verificar outros temas nesta lista. Mas se você é um amante do azul, então este tema é para você.

# 15 TEMA NVIDIA: TEMA NVIDIA:

Você é um jogador sério? E deseja levar sua configuração para o próximo nível. Então você pode verificar este tema. Se você é um jogador, está familiarizado com o painel de controle da Nvidia. Não é? Esse verde neon é a cor da alma para muitos jogadores. Nisso Skins do Windows 10, eles estão levando isso para o próximo estágio, convertendo todos os elementos e janelas no Windows 10 para o esquema do painel de controle da Nvidia. Mais uma vez, não é adequado para todas as pessoas, mas para todos os jogadores, este tema é uma caça ao tesouro.

# 16 TEMA 3D:

É o mais popular tema para windows 10. Recentemente, muitas pessoas gostaram tanto desse tema que o leva a ser mencionado nesta lista. Pessoalmente, não somos grandes fãs de papéis de parede 3D e ícones que são mais coloridos do que o ícone nativo. Não me interpretem mal, este tema tem todos os recursos e outras coisas legais. Mas, para mim, prefiro design minimalista a design de tendência e é por isso que esse tema não é nossa escolha favorita. Se você adora coisas modernas e estilosas, verifique este tema 3D.

# 17 PELE PROMÁTICA:

Não é um skin completo, mas a versão melhorada do tema padrão do Windows. Basicamente, ele preenche toda a lacuna que o tema do Windows tem. Ele também adiciona um novo recurso ao tema do Windows existente e o torna mais versátil e vibrante. Além disso, adiciona uma cor rosa à sensação geral do computador. Ele apenas converte muitas cores do tema padrão para a cor rosa e cria uma nova aparência para sua máquina Windows. Se você quer o mesmo tema do Windows com um sabor totalmente novo, então definitivamente dê uma olhada. Você vai se surpreender!

# 18 DIVERSIDADE VX:

Diversity VX é outro skin de excelente aparência que possui todos os recursos necessários e sua interface de usuário também é bonita. Ele dá ao seu computador uma aparência única, o que dá a este tema uma vantagem extra do que outros nesta lista. Este tema é preenchido com um tom acinzentado que adiciona um tom clássico a todo o seu pc. Se você quer um tema novo, Diversity vx é o ideal para você. Verifique isso.

# 19. ALINHAMENTO DE ESTRELAS:

O tema Star Align é um dos temas subestimados nesta lista. Isso é subestimado porque o número de pessoas que ama cores como cinza ou tons claros de branco e preto é muito menor. Esta é a única razão pela qual este tema não é um grande sucesso. Este tema muda seu esquema de cores completo para um tom acinzentado claro, o que é ótimo em nossa opinião. Dá um toque novo e legal à sua área de trabalho. Quer conferir alguns temas diferentes? Baixe e instale este tema e me agradeça mais tarde.

# 20 TEMAS DE ANIME: TEMAS DE ANIME:

Por último mas não menos importante. Finalmente, há algo que você conhece muito bem. Existe alguém vivo que não assiste a um show ou filme de anime? Pode não haver pessoa neste mundo que não assista anime. Se você deseja obter os antigos sentimentos legais de seus animes em sua área de trabalho, então você certamente pode tentar este tema de anime que funciona de forma fantástica em muitos ambientes. Eu, pessoalmente, gosto dos papéis de parede HD que vêm com esse tema, que é fantástico e certamente o levará de volta à sua infância. É basicamente isso neste artigo sobre os melhores temas para Windows 10.

Tema 2021 para Windows 10

Fico feliz em anunciar que, finalmente, a Microsoft Corporation lançou o tema do ano para todos os usuários do Windows 10. Eles estão chamando é “New Year 2021 Windows 10 Theme”

Você pode baixar este tema aqui.

Leia também: Truques, dicas e truques do Windows 10

Palavras Finais:

Acima está a lista de melhores pacotes de temas do Windows 10 e skins do Windows 10 de 2021. se você estiver procurando por mais temas do Windows 10, deixe-me saber em um comentário. se obtivermos uma boa resposta, com certeza adicionaremos mais temas para o Windows 10 para você. Não se esqueça de compartilhá-lo com seus usuários do Windows.