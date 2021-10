São muitos os desafios inerentes ao empreendedorismo na era digital. Por isso, é muito importante que o empreendedor se direcione assertivamente, desde a sua entrada no mercado, independentemente do seu nicho de atuação.

Os desafios inerentes ao empreendedorismo na era digital

Sabemos que a volatilidade do mercado atinge todas as empresas, independentemente do seu porte, nicho ou segmento. Por isso, o mercado é um cenário instável para novos entrantes, bem como para empresas tradicionalistas. Sendo assim, o sucesso de uma empresa depende de vários fatores.



Fatores externos não controláveis

É importante que a gestão seja holística, sendo assim, o empreendedor deve considerar os fatores externos não controláveis. Visto que essa análise possibilita que verifique o que a concorrência está entregando como inovação ao cliente final.

Além disso, o cliente recebe diversos estímulos para que troque de produto de sua preferência. Por isso, é necessário o acompanhamento constante sobre as inovações do mercado.

A gestão atual deve ser feita de forma construtiva para que seja dinâmica

Por isso, a gestão atual deve ser feita de forma construtiva para que seja dinâmica. Assim sendo, é importante que o empreendedor acompanhe as métricas dos sistemas, de modo que possa tomar decisões com base em dados, amparando outros fatores.

Além disso, é fundamental que a gestão atual de uma empresa seja feita de forma aberta e participativa para que se obtenha resultados positivos.

Fatores intangíveis impactam na lucratividade de uma empresa

Portanto, fatores intangíveis impactam na lucratividade de uma empresa. Sendo assim, a cultura da empresa deve ser direcionada e flexível. Entretanto, essa flexibilidade se refere à flexibilidade mediante o mercado, sem que a empresa perca o foco da sua visão.

Ações de marketing digital

Além disso, é fundamental que o empreendedor invista em ações de marketing digital. Haja vista que o marketing é uma área que deve ser considerada dentre as necessidades do mercado atual.

Através do direcionamento do marketing é possível gerar valor para a marca e construir um relacionamento sólido com o público-alvo. No entanto, o empreendedor deve ter clareza sobre a necessidade de acompanhar seus fluxos e inovar para amparar o crescimento da marca.

Sendo assim, não cabe somente ao marketing gerar valor para a marca. Pois é necessário que todos os envolvidos na empresa tenham clareza sobre as entregas que são feitas ao público, de maneira que otimizem as ações de marketing digital e atendam ao cliente em toda a sua necessidade, criando um ciclo produtivo de melhorias contínuas.