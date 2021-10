Ostentação: Larissa Manoela tem carro com volante de cristais

Na última quinta-feira (30), um detalhe do carro de Larissa Manoela chamou a atenção dos internautas. Ao passear com a amiga e também atriz Paloma Duarte, a ex Carrossel acabou revelando o volante incomum que tem no carro.

O volante revestido de cristais surpreendeu Paloma, que brincou: “Gente, é swarovski. Tipo nave espacial a caminho do Projac, ok?”. As atrizes compartilharam momentos do passeio e se declararam. “Para além da vida profissional. E me expondo um pouco também. Estou amando nossa relação, Paloma. Já te amo tanto”, afirmou Larissa.

Volante do carro da atriz é revestido com cristais | Reprodução: Instagram

As duas novas amigas se conheceram durante as filmagens de ‘Além da Ilusão’, nova novela das 18h. Na trama, que se passará em 1940, Larissa e Paloma vivem tinha e sobrinha. Quem também faz parte da produção é o ator Rafa Vitti, que interpretará um mágico e fará par romântico com a ex Carrosel.