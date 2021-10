Otis Brasil abre vagas de estágio técnico

Quer participar de um programa de estágio com mais de 80% de índice de efetivação? Esta pode ser a sua chance já que a Otis Brasil abriu vagas de estágio técnico para estudantes de diversas áreas.

Ao todo, a empresa, considerada a maior do mundo em fabricação e prestação de serviços para elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes, oferece 51 postos de trabalho por meio do programa Rota Escola. As chances são destinadas a pessoas com mais de 18 anos, matriculadas regularmente dos cursos técnicos de elétrica, eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica, mecatrônica, automação e mecânica. É importante, ainda, estudar no período noturno.

Com duração de dez meses, a iniciativa visa treinar os selecionados sobre o funcionamento dos elevadores, bem como outros conteúdos que promovem o desenvolvimento de um profissional para o mercado de trabalho atual. Para tanto, eles irão passar por mais de 1200 horas de capacitação teórica e prática.



Você Pode Gostar Também:

Após esse período, os estagiários serão submetidos a uma avaliação para que possam ser contratados como técnicos da empresa, uma vez que eles estarão capacitados para trabalhar nos elevadores e escadas rolantes instalados nos clientes.

As vagas estão distribuídas entre diferentes cidades, como São Paulo (SP), Ribeirão Preto (SP), São José dos Campos (SP), São Bernardo do Campo (SP), Santos (SP), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Curitiba (PR), Londrina (PR), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Vitória (ES), Niterói (RJ), Brasília (DF), Goiânia (GO), Salvador (BA), Recife (PE), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Natal (RN) e Manaus (AM).

Os contratados receberão bolsa auxílio compatível com o mercado e terão direito, ainda, a assistência médica, seguro de vida, vale transporte e vale refeição.

Como se candidatar

Os interessados em participar da seleção têm até o dia 30 de dezembro para se candidatar pelo site do CIEE. As inscrições podem ser realizadas aqui: https://portal.ciee.org.br/empresas/otis-programa-rota-escola.