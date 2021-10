Otis, multinacional de elevadores, abre matrículas para o programa de estágio

Estão abertas as inscrições para o Rota Escola 2022, programa de estágio técnico da Otis. As 51 vagas são destinadas para os seguintes cursos técnicos: Elétrica, Eletrônica, Eletrotécnica, Eletroeletrônica, Mecatrônica, Mecânica ou Automação, e áreas correlatas. As inscrições podem ser realizadas no link até o dia 31 de dezembro.