Outubro rosa: após se recuperar do câncer de mama, Ana Furtado apoia movimento

Após se curar do câncer de mama, a apresentadora Ana Furtado, de 47 anos, usou suas redes sociais para falar sobre o Outubro Rosa. A campanha tem como objetivo alertar as mulheres sobre a prevenção do câncer de mama, que tem mais chances de cura quando há um diagnóstico precoce.

A apresentadora recebeu o diagnóstico em 2018, após passar por exames de rotina. Ela compartilhou todo o seu tratamento de quimioterapia para levar força à outras mulheres que passam pela mesma situação. Em 2019, Ana foi considerada curada da doença.

Nesta sexta-feira (1), ela usou o Instagram para falar sobre a campanha. “Seja bem-vindo, Outubro Rosa! Que você possa iluminar, transformar e salvar a vida de milhares de mulheres! Conte comigo!”, escreveu.

No vídeo compartilhado, Ana ressaltou a importância de cuidar da própria saúde. “Não adie o cuidado consigo mesma, com sua saúde e seu corpo. Vá ao médico. Faça seus exames. Incentive suas amigas e familiares a fazerem o mesmo. Quanto antes, melhor”, pediu.