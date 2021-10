Outubro rosa: confira passo a passo para doar o cabelo

O mês de outubro é marcado pela campanha ‘Outubro Rosa’, que busca conscientizar a população sobre o câncer de mama, que atinge principalmente as mulheres. Durante o tratamento da doença, um dos efeitos colaterais mais tristes para as pacientes é a perda do cabelo, que costuma a cair devido a quimioterapia.

Pensando em melhorar a autoestima dessas mulheres, diversas ONGS e hospitais recebem doações de mechas de cabelo para a produção de perucas. Se você já estava com vontade de mudar o estilo das madeixas, este é um ótimo momento para fazê-lo! Confira o passo a passo padrão para doar o cabelo:

– Os fios devem estar saudáveis e, de preferência, sem química. A química acaba enfraquecendo o fio e faz com que ele não aguente a fixação na prótese.

– O cabelo precisa ter, no mínimo, 20 cm de comprimento.

– Na hora do corte, explique ao cabelereiro sua intenção de doar, pois é necessário que o cabelo esteja limpo e seco.

– Para melhor aproveitamento, o cabelo deve ser dividido em mechas de tamanhos diferentes. Se você tiver franja ou se seus fios estiverem repicados, dividi-los em mechas é fundamental.

– Na hora do corte, basta amarrar um elástico no comprimento em que o corte será feito. Corte os fios de uma vez só acima do elástico. O resultado será um (ou alguns) ‘rabinho de cavalo’.

– Em seguida, guarde as mechas em um saco plástico fechado ou envelope.

Com os fios em mãos, basta pesquisar os locais que aceitam doações na sua cidade. Normalmente os hospitais voltados para o tratamento de câncer possuem este tipo de serviço ou saberão indicar uma ONG confiável. Em Salvador, as doações podem ser feitas no hospital Martagão Gesteira.