Outubro Rosa tem programação especial na capital baiana; confira

A Associação Classista de Educação e Esporte da Bahia (ACEB) realiza a edição “Outubro Rosa” de sua Feira de Variedades nos dias 4 a 8 de outubro, das 9h às 17h, tanto na recepção da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (SETUR), localizada na Avenida Tancredo Neves, quanto no estacionamento subsolo da Secretaria da Administração do Estado da Bahia e Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SAEB/SETRE), no Centro Administrativo da Bahia (CAB) Em ambos os espaços, diversos expositores apresentam produtos de moda feminina, masculina e infantil; calçados; artesanato; gastronomia; conservas e costura criativa, entre outros. Os participantes que adquirirem qualquer produto em exposição poderão participar do sorteio de um voucher para compra de novos itens na própria Feira.

A clínica abraça a causa com a campanha “Mulher & Laser & Amor”. Durante a ação, a cada laser realizado na clínica, um outro tratamento de laser será doado para quem teve câncer de mama e não tem condições de arcar com os custos do procedimento. O tratamento com o laser é uma alternativa para mulheres que enfrentaram a doença, pois alguns tipos de câncer de mama são estrogênio dependentes e, por isso, o tratamento envolve bloquear esse hormônio, o que deixa a mulher em status de menopausa, com atrofia e ressecamento vaginal. Como a reposição hormonal é contraindicada para essas pacientes, o laser vaginal é uma opção não medicamentosa e não invasiva capaz de controlar os sintomas. Mais informações através dos telefones (71)3342-3709 / 98669-9770 (whatsapp)

Com a proposta de chegar em comunidades e bairros de Salvador que normalmente não recebem campanhas de saúde, o Outubro Rosa para Todas e Todos da UNIFACS vai levar orientações e serviços de saúde para incentivar a prevenção e diagnóstico do câncer de mama e colo de útero. A primeira ação vai ser uma live com o tema “Como o Outubro Rosa chega para as Pessoas Trans” nesta quinta-feira (7). Após a palestra, a programação segue ao longo de todo o mês de Outubro. Estão previstas ações como, uma Feira de Saúde, para o Terreiro Axé Abassá de Ogum, no bairro de Itapuã. Uma oficina temática na Associação Beneficente e Recreativa do bairro da Felicidade. E completam a programação uma roda de conversa na Associação das Profissionais do Sexo da Bahia, no Pelourinho, e uma ação informativa na Feira de São Joaquim. Além da UNIFACS, o evento terá a participação ainda da Rede AFETO e a LASM (Liga Acadêmica de Saúde da Mulher).

IV Moto Passeio Rosa será exclusivo para as MULHERES!O grupo abraça na ocasião uma ação solidária de doação de pacotes de leite para o NASPEC!!! O evento será no dia 16 de outubro, às 09h, saindo do Largo da Mariquita em direção ao Farol da Barra. Mais informações pelo número 98321-9043 (Itana) / 9 9294.1234