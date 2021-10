Outubro Rosa: veja como e onde você pode agendar seus exames preventivos

O câncer de mama é uma realidade na Bahia e os dados não são animadores. De acordo com Instituto Nacional de Câncer (Inca), a incidência de novos casos de câncer de mama no estado, em 2020, é de mais 40 novos casos a cada 100 mil mulheres. É por isso que a prevenção é tão importante dentro desse contexto.

Agora, você deve estar dizendo que fazer exames é difícil e caro, não é?! Pensando nisso, o iBahia fez uma lista de como você pode realizar seus exames de mama de forma prática. O passo a passo foi construído com o auxílio da Secretaria de Saúde do Estado (SESAB) e Secretaria de Saúde do Munícipio de Salvador (SMS).

Confira: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO (SESAB)

Em nota, a SESAB informou que os exames preventivos são ofertados pelos municípios. SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALVADOR (SMS)

Neste ano, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) disponibilizou mais de 64 mil vagas para os procedimentos na rede própria e em clínicas conveniadas. Nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) é possível realizar os exames de rastreamento e detecção precoce dos cânceres de mama e colo do útero. O rastreio do câncer do colo do útero é realizado através do exame preventivo/papanicolau e está indicado para mulheres e homens transexuais na faixa etária de 25 a 64 anos.

Para a detecção precoce do câncer de mama, além de exame clínico das mamas a partir dos 40 anos, está indicada a realização de mamografia na faixa etária de 50 a 69 anos. Também são ofertados nas unidades de saúde os serviços de testagem para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), distribuição de preservativos, encaminhamentos para laqueadura e inserção de DIU, consulta ginecológica, avaliação nutricional, consultas odontológicas, dentre outros.

PASSO A PASSO DO ATENDIMENTO:

Procure uma unidade básica de saúde do seu bairro Os atendimentos ocorrem sempre de segunda a sexta, das 8h às 17h É necessário a apresentação de cartão SUS e documento de identificação Na recepção, solicite o agendamento de uma consulta com um ginecologista Durante o atendimento, peça ao médico uma guia para a realização dos exames de rotina assim como o de mama Com as guias em mãos, você deve retornar a recepção da unidade de saúde e solicitar o agendamento do exame. Aproveite e a partir da data do exame, agende seu retorno ao médico para acompanhamento dos resultados. Não conseguiu executar esses passos, entre em contato com a prefeitura através do número 156 ou com o sistema Fale com a Ouvidoria deste site.

Para ampliar o acesso da população a esses serviços, UBS estratégicas dos 12 distritos sanitários funcionarão no sábado, dia 23 de outubro (Dia D).

O Hospital Municipal de Salvador (HMS), em Boca da Mata, participa da campanha do Outubro Rosa, abrindo agendas extras para os exames direcionados à saúde da mulher. Durante a mobilização, serão ofertados 720 exames, sendo 390 ultrassonografias (USG) de mama e 330 USG transvaginais, para a população encaminhada pelas UBS da capital baiana. Os procedimentos são realizados de segunda a sexta-feira, nos turnos da tarde e da manhã, no ambulatório e no setor de bioimagem.

Sala Rosa – Uma parceria entre a SMS e a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) viabilizará uma estrutura, denominada de Sala Rosa, no Shopping Center Lapa, no dia 29 de outubro, das 9h às 17h, para as interessadas em realizar procedimentos clínicos e participar de atividades educativas.