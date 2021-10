Padre Fábio de Melo rebate comentários de atriz sobre celibato: ‘Humildade’

Após se ver no meio de uma polêmica com as citações da atriz Elisa Lucinda sobre não acreditar em seu celibato, Padre Fábio de Melo resolveu se pronunciar de forma pacífica. Através de seu perfil no Instagram, ele compartilhou um pequeno texto autoral onde falou sobre humildade.

“As pessoas só conseguem humilhar em mim o que ainda não foi batizado pela humildade. Quanto mais eu reconheço a minha miséria, muito menos eu fico vulnerável à humilhação. Se ainda me sinto diminuído ou menosprezado pelos outros, pode ser um indicativo de que ainda esteja sob a doma de minhas arrogâncias”, disse.

Rapidamente os seguidores perceberam a “diretona” e concordaram com o padre. “Nunca precisou de agasalhos. Sempre coberto de razão”, escreveu uma usuária. “Ninguém humilha o humilde”, pontuou outra seguidora.

Confira a publicação: