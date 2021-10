Pagamentos de atrasados do INSS: veja quem pode

Segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem solicitar a restituição de benefícios não pagos na época correta. Veja quem tem direito e como é o processo dos pagamentos atrasados.

Quem tem direito aos valores atrasados?

Tanto o segurado quanto os dependentes que recebem a pensão por morte podem solicitar a restituição. Além disso, o beneficiário que falecer, pode passar o direito para o seu herdeiro através de um inventário, ou habilitação no processo que viabiliza os valores. Em todos os casos, um advogado deve ser consultado.



Em quais situações há possibilidade de receber os valores atrasados do INSS?

Dentre as situações favoráveis a restituição, uma condição bem comum é o atraso mediante a concessão do benefício solicitado há algum tempo. O longo período entre a solicitação e a aprovação permite o pagamento atrasado do abono. Neste caso, é necessário recorrer aos pedidos judiciais, considerando a data da solicitação administrativa.

Também há possibilidade de solicitar os valores atrasados quando o próprio órgão comete algum equívoco no cálculo do valor do benefício do segurado, ou deixa de conceder o melhor benefício as condições do aposentado.

Também é viável recorrer ao pedido administrativo e judicial para garantir a correção do erro. Desta forma, o valor referente a diferença que deveria ser realmente repassada será disponibilizado ao segurado.

Contudo, vale ressaltar que existe uma condição para as solicitações. Só é possível recorrer o direito a restituição caso os valores sejam referentes a abonos nos últimos 5 anos, contados a partir da data do pedido de revisão.

Como é feito o pagamento desses valores atrasados?

O método de repasse dos valores atrasados depende do procedimento que autorizou a restituição ao segurado. Desta forma, em casos no âmbito administrativo do Instituto, a devolução ocorre diretamente na conta indicada pelo cidadão.

Com relação aos casos levados à Justiça, o pagamento pode ser realizado por meio de dois procedimentos diferentes:

Via Precatório, para os pagamentos de maior valor, o que exige um processo mais longo;

Via Requisição de Pequeno Valor (RPV), que tem um limite de 60 salários mínimos.

Sendo assim, não é possível identificar o tempo de espera para o recebimento dos atrasados do INSS. Todos os casos dependem das particularidades aplicadas durante o processo, que varia conforme o requerimento do beneficiário.