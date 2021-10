Pai de 10: Latino posta foto rara com dois dos dez filhos

O cantor Latino surpreendeu os seguidores ao postar foto raríssima com dois dos seus dez filhos. Em passeio na Mata de Itanhangá, no Rio de Janeiro, o artista posou ao lado de Bruna e Guilherme, ambos de 22 anos.

‘Dia de glória na selva com as minhas crianças”, escreveu na legenda. Bruna e Guilherme têm 22 anos e são irmãos apenas por parte de pai. Os dois conheceram Latino há pouco tempo: Bruna teve a paternidade reconhecida em 2019 e Guilherme em 2018.

Nos comentários, os fãs do cantor apontaram as semelhanças entre pai e filhos. Para além da aparência física, os dois herdeiros seguiram caminhos profissionais parecidos com o de Latino. Guilherme se lançou como cantor e Bruna segue a carreira de modelo.

Além de Bruna e Guilherme, o cantor também é pai de: Dayanna Maia, de 24 anos; Amanda Rocha, de 22; Victor Hugo, também de 22 anos; Suzanna Freitas, de 20 anos, fruto do casamento com Kelly Key; Ana Júlia, de 12 anos; Bernardo, de 10 anos; Valentina, de 9 anos; e Matheus, de 8 anos.