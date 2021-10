Palmeiras 1 x 1 Juventude – Verdão tropeça e vê líder Galo cada vez mais distante – Futebol Interior

São Paulo, SP, 03 (AFI) – O Palmeiras teve muitas dificuldades e só empatou com o Juventude na noite deste domingo (03), por 1 a 1, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira partida após a classificação à final da Copa Libertadores – eliminou o Atlético-MG no Mineirão.

Com o resultado, o Palmeiras permaneceu na vice-liderança, agora com 39 pontos. Viu aumentar ainda mais a distância para o líder Atlético-MG, com 49 pontos ganhos. Logo atrás aparece o Flamengo (3º), com 38, só que com dois jogos a menos, o que liga ainda mais o sinal de alerta dos paulistas na briga pelo título.

Já o Juventude segue atento ao perigo do rebaixamento. O time gaúcho é o 15º colocado, com 27 pontos ganhos, quatro a mais que o Bahia (17º) e primeiro na zona do descenso.

UM GOL PRA CADA LADO

O Palmeiras entrou em campo bastante sonolento e quando acordou já viu o Juventude em vantagem no placar. Logo aos cinco minutos, Guilherme Castilho cobrou falta, a bola desviou no meio do caminho e foi parar no contrapé do goleiro Weverton, que não conseguiu evitar o gol adversário.

A vantagem acomodou o Juventude, que chamou o Palmeiras para seu campo de defesa e apostou nos contra-ataques. Mas o time paulista demorou a encaixar troca de passes e mesmo assim empatou a partida. Aos 28, Gustavo Scarpa cobrou escanteio pelo lado esquerdo, o goleiro Douglas Friedrich saiu mal e Danilo completou para as redes.

O empate do Palmeiras deixou a partida mais interessante. Rony, aos 42, recebeu ótimo passe de Gabriel Menino e mandou para fora. E o Juventude respondeu aos 46, quando Sorriso recebeu dentro da área, passou pela marcação e finalizou para ótima defesa de Weverton, salvando o Palmeiras.

Danilo comemora gol de empate do Palmeiras no primeiro tempo

PRESSÃO E EMPATE FRUSTRANTE

Assim como no primeiro tempo, o Juventude entrou na etapa final criando oportunidades de gol, as duas com Guilherme Castilho. Na melhor chance, aos dois minutos, Sorriso deu lindo drible em Piquerez e cruzou na área. Castilho apareceu entre os marcadores e cabeceou para fora, desperdiçando gol incrível.

Apesar do susto, o Palmeiras seguiu com maior posse de bola e presente no campo defensivo do Juventude. O problema foi encontrar espaços com a forte marcação do time gaúcho. Aos 23, Gustavo Scarpa surpreendeu em cobrança de falta e acertou a trave de Douglas Friederich.

Daí em diante o time paulista seguiu no ataque, mas sem grandes chances efetivas. Aos 32, Danilo recebeu na entrada da área e encontrou Piquerez. O lateral uruguaio finalizou forte, muito longe da meta gaúcha. O Juventude se segurou como pôde e saiu de campo com um ponto na bagagem.

PRÓXIMOS JOGOS!

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira para enfrentar o América-MG, às 21h30, no Independência, em Belo Horizonte (MG). Enquanto o Juventude, no mesmo dia, mas às 19 horas, visitará o Sport na Arena Pernambuco, em Recife (PE).